Для экскурсий на красавцы парусники подыщут стоянку

Президент поручил правительство представить предложения по организации в Калининградской области инфраструктуры для стоянки учебных парусников, чтобы на суда можно было водить экскурсии.

На встрече Владимира Путина с калининградскими студентами в январе курсант Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота Дмитрий Косолапов предложил организовать открытый доступ к учебно-парусным судам Росрыболовства «Крузенштерн» и «Седов» — чтобы УПС могли выполнять во время межрейсовых стоянок культурно-просветительскую функцию. Парусники приписаны к Калининграду.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил рассмотреть в качестве площадки для стоянки «Крузенштерна» и «Седова» морской курорт «Белая дюна», который планируется построить на территории Калининградской области.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по итогам встречи президент поручил федеральному правительству подготовить совместно с региональными властями предложения по созданию в Калининградской области инфраструктуры для организации стоянки УПС и их использования в культурно-просветительских целях. При этом должно быть предусмотрено привлечение на эти цели средств федерального бюджета. Срок исполнения поручения — 1 августа нынешнего года.

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