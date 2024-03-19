Камчатка прибавила в рыбном экспорте

Поставки рыбной продукции из Камчатского края по итогам 2023 г. выросли как в натуральном, так и в стоимостном выражении, сообщили в правительстве региона. На первое место в закупках вернулся Китай.

Итоги работы за 2023 г. обсудили на заседании Совета по ВЭД при губернаторе Камчатского края. Экспортная деятельность региона в прошлом году показывала устойчивый рост, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства. Прибавка зафиксирована по продукции из водных биоресурсов.

«У нас кратно вырос экспорт рыбной продукции в натуральном выражении, и почти на четверть в долларовом выражении — это хорошие результаты», — заявила проводившая заседание зампред правительства региона Юлия Морозова.

В структуре поставок Камчатка показывает тот же тренд, что и вся страна. Среди экспортных рынков, на которые идет продукция из региона, вновь лидирует Китай. Южная Корея опустилась на вторую позицию.

«Если говорить о первых итогах 2024 года, то за два месяца объем экспорта по отношению с аналогичным периодом прошлого года продолжает увеличиваться. При этом потребителями камчатской рыбы являются не только наши азиатские, но и европейские партнеры, которые в публичном поле говорят о том, что все связи с нами прерваны», — отметила Юлия Морозова.

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