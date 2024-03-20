Проанализировать поддержку рыбопромышленников предлагают сенаторы

Государство помогает судостроителям, но надо разобраться еще и с мерами поддержки промысловых предприятий, заказывающих флот, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Тема строительства судов в рамках механизма квоты под инвестиции (а это и рыболовецкий флот, и краболовы) стала одной из основных на круглом столе «Господдержка строительства судов морского и речного флота РФ» в Совете Федерации.

Первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, говоря о реализации судостроительного направления программы, отметил, что надо поразбираться с мерами поддержки заказчиков промыслового флота, несущих потери из-за задержек в сдаче судов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Министерство промышленности вместе с правительством все-таки очень много оказывает мер государственной поддержки непосредственно самим судостроителям, но мы несколько начинаем забывать о рыбаках», — сказал сенатор.

Рыбопромышленники, по его словам, несут огромные затраты, в том числе речь идет о кредитной нагрузке. Ситуация в случае с рыболовными судами обостряется тем, что доли квоты выделяются при условии завершения строительства.

«Меры есть, но они, к сожалению, не всегда работают», — обратил внимание парламентарий.

«Поэтому предложили бы Минпромторгу вместе с объединениями рыбаков, вместе с Росрыболовством еще раз проинспектировать все те меры государственной поддержки, которые сегодня есть; как они вообще работают — не работают непосредственно для рыбаков. Что нужно сделать нам, как законодателям, чтобы каким-то образом поправить это положение», — заявил Сергей Митин.

Он сообщил, что всего по программе сдано 22 судна из 105. В этом году должно быть получено еще 18 судов — такой график согласован с Министерством промышленности и торговли. Раз в три месяца Совет Федерации будет заслушивать доклад о ходе выполнения заказов. При этом первый зампред комитета поблагодарил за внимание к теме строительства промыслового флота Генеральную прокуратуру.

По мерам господдержки строительства судов для рыбной отрасли со стороны Минпромторга выступили замминистра Виктор Евтухов и заместитель директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Ирина Ориничева.

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