Власти Заполярья обсудили тему нормирования мышьяка в рыбе с Юрием Трутневым

Вице-премьер — полпред президента Юрий Трутнев поддержал необходимость решения вопросов по нормированию мышьяка в рыбной продукции, сообщил на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвел итоги визита в регион зампреда правительства — полномочного представителя президента Юрия Трутнева.

Одной из тем стало регулирование содержания мышьяка в рыбопродукции, сообщили Fishnews в министерстве информационной политики Мурманской области.

«Ее недавно поднимали на рабочей группе, получив поддержку Росрыболовства, Минсельхоза и других ведомств. Договорились о тех сроках, которые действуют, чтобы больший объем рыбной продукции можно было поставлять именно на российский рынок. Это поддержало бы и наших рыбаков, и жителей, потребителей. В этом вопросе также Юрий Петрович нас поддерживает, давайте эти темы четко отработаем», — обратился к участникам оперативного совещания глава Заполярья.

Власти Мурманской области неоднократно поднимали проблему нормирования мышьяка в рыбе. При этом этот вопрос актуален не только для Северного, но и для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

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