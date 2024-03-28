Краб Северного бассейна продолжает осваивать новые маршруты

Группа компаний «Антей» опробовала еще одну логистическую схему доставки краба из Мурманска в Азию — в Пусан через Владивосток в рамках интермодальной перевозки. Такая система транспортировки используется впервые, рассказали в холдинге.

Из Мурманска в Пусан через Владивосток отправилось около 418 тонн свежемороженого краба.

В Мурманском морском рыбном порту продукцией загрузили 27 сорокафутовых рефрижераторных контейнеров. Далее их разместили на фитинговые платформы в составе грузового поезда и отправили из Мурманска во Владивосток, сообщили Fishnews в пресс-службе ГК «Антей».

Во Владивостокском морском торговом порту рефконтейнеры будут перегружены на судно транспортной группы FESCO, которое направится в Пусан в рамках регулярной морской линии FESCO Korea Express. Время в пути составит порядка 30 дней.

За два года «Антей» задействовал и другие маршруты для доставки краба с Северного бассейна: освоил транспортировку Северным морским путем, автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. Новые логистические маршруты открывают прямой коридор между Мурманском и странами — покупателями краба и позволяют осуществлять бесперебойные поставки продукции в достаточно короткие сроки, отметили в холдинге.

«Сейчас пришло время освоения нового маршрута — прямая отправка специально выделенного состава с крабовой продукцией по железной дороге. «Антей Север» выступила инициатором данного проекта, который реализуется благодаря слаженной работе наших служб, Мурманского морского рыбного порта и транспортной группы FESCO, — рассказал генеральный директор «Антей Север» Юрий Бакаляр. — Новый маршрут позволит нам существенно сократить время на доставку и даст гораздо больше свободы в планировании поставок».

Это первая экспортная отправка рефконтейнеров с крабом из Мурманского морского рыбного порта в Корею через Дальний Восток в рамках сквозной интермодальной перевозки, заявил гендиректор «Дальрефтранса» Андрей Гречкин.

«В наших планах расширить сотрудничество с ГК «Антей» и ММРП, чтобы успешно отработать сезон вылова краба, который длится с марта по июнь, и сделать подобные экспортные отправки из Мурманска в страны Восточной и Юго-Восточной Азии регулярными. Опыт для региона новый — надеемся, что в ближайшее время получится расширить ассортимент перевозимой продукции», — сказал руководитель компании.

«Это первый железнодорожный сервис с рефрижераторными контейнерами в истории порта, и мы надеемся, что он будет развиваться и наполняться дополнительными объемами», — подчеркнул генеральный директор ММРП Андрей Бородин. Он отметил, что такие работы значительно расширяют возможности порта.

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