Глава Росрыболовства рассказал о планах по перезаключению договоров на участки

Кампанию по перезазакреплению на новый срок рыболовных участков без торгов планируется провести единовременно в 2025 г. — разрабатывается соответствующий проект закона, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Руководство Федерального агентства по рыболовству считает необходимым провести работу по перезаключению договоров на РЛУ в единые сроки уже в следующем году. «Это, мы считаем, необходимо сделать», — сообщил Fishnews глава ведомства Илья Шестаков. Об этом же он заявлял ранее на заседании профильной межведомственной рабочей группы.

Подготовка законопроекта с такими сроками перезакрепления участков продолжается, рассказал руководитель Росрыболовства.

Единовременное проведение кампании, отметил он, обеспечит всем пользователям общее понимание принципов деятельности на долгосрочный период. При этом социально-экономические обязательства перед регионами предприятия, получающие по новым принципам участки для вылова анадромных видов рыб, смогут начать исполнять уже с 2026 г. — эта работа не будет откладываться в долгий ящик, обратил внимание собеседник Fishnews.

Глава Росрыболовства напомнил, что пользователь сам принимает решение, воспользоваться ли возможностью перезаключения договора без торгов. Если предприятие не пойдет по такому пути, оно все равно сохраняет за собой участок до завершения сроков действия уже заключенного договора.

Напомним, что в июле 2023 г. был принят федеральный закон, позволяющий действующим пользователям при соблюдении определенных условий перезаключить договоры на рыболовные участки без торгов, то есть без конкурсов и аукционов. При этом новые договоры по участкам для добычи анадромных рыб (а это в том числе и тихоокеанские лососи) должны предусматривать новые обязательства предприятий, в том числе об участии в социально-экономическом развитии региона.

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