Валентина Матвиенко поручила обеспечить быстрый путь средств от крабовых аукционов в регионы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам ускорить проработку с федеральными ведомствами направления части средств от квотных аукционов на развитие прибрежных районов.

Вопросы рыбной отрасли рассматривались на заседании Совета Федерации 20 марта. Перед сенаторами выступил президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он рассказал о важных для рыбопромышленников государственных мерах.

По итогам доклада председатель СФ Валентина Матвиенко поручила комитету по аграрно-продовольственной политике и природопользованию проработать предложения и подготовить обращение в правительство.

Также спикер верхней палаты напомнила о выступлении президента. В послании Федеральному Собранию Владимир Путин заявил о необходимости целевого направления части средств от аукционов по продаже квот вылова на социальное развитие базовых для рыбной отрасли муниципалитетов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по аграрно-продовольственной политике ускорить проработку этого вопроса — с Минфином, Минсельхозом и Росрыболовством, а также комитетами Совета Федерации финансово-экономического блока.

«Надо ускорить принятие данного решения», — подчеркнула председатель верхней палаты, назвав его правильным и справедливым.

На заявление президента о направлении средств от крабовых аукционов ранее в публичном пространстве уже отреагировали власти Камчатки, Приморского края и Магаданской области.

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