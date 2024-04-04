Реконструкцию порта в Корсакове могут ускорить

Начало финансирования реконструкции Корсаковского порта может быть перенесено с 2025 г. на текущий. Вопрос обсуждался на встрече президента Владимира Путина с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

На встрече по видеосвязи Валерий Лимаренко обратил внимание главы государства на важность Корсаковского порта для региона, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму беседы на сайте Кремля.

«Ключом к развитию Сахалина является модернизация Корсаковского порта. Он станет основой логистического хаба. Это будет порт-убежище, то есть фактически гидросооружения делаются таким образом, чтобы там не было волны», — сказал губернатор.

Глава региона также отметил значимость Корсаковского порта для рыбохозяйственного комплекса.

«Он [Корсаковский порт — прим. ред.] связан с переработкой рыбы, морепродуктов. Напомню, я вам докладывал: ставим задачу в Корсаковском порту перевести весь наш сахалинский флот из города Пусана на обслуживание к нам, чтобы рыбу сюда везли, чтобы в будущем была биржа. Кроме того, планируется производство малых судов для туризма и прибрежного рыболовства», — подчеркнул Валерий Лимаренко.

В связи с этим губернатор попросил перенести начало финансирования реконструкции порта с 2025 г. на текущий год.

«Хорошо. Давайте. Пусть поработают», — согласился Владимир Путин. Он пообещал дать поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину проработать вопрос.

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