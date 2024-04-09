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Fishnews организовал круглый стол «Страхование в рыбной промышленности: сложности и перспективы»

Как страховая защита могла бы помочь рыбной отрасли

В марте Fishnews организовал круглый стол «Страхование в рыбной промышленности: сложности и перспективы». Встреча во Владивостоке прошла с участием специалистов банковской сферы, страхового сообщества и представителей рыбного хозяйства Приморского края — отраслевых ассоциаций, компаний, профильного регионального министерства.

«Нам бы очень хотелось, чтобы с помощью наших публикаций по итогам круглого стола удалось привлечь внимание государственных регуляторов и бизнес-сообщества к вопросам страхования в рыбной промышленности. В том числе в сфере рыболовства и аквакультуры», — подчеркнула модератор обсуждения, куратор коммуникационного проекта Fishnews Online Маргарита Крючкова.

Идея детально обсудить страхование в рыбном хозяйстве родилась во время прошлых конференций с участием банковских специалистов и практиков отрасли. Тема интересна для банков в том числе с точки зрения обеспечения финансовой устойчивости предприятий.

Объемы кредитования рыбной отрасли Россельхозбанком за прошлый год превысили 100 млрд рублей, напомнила на круглом столе директор Приморского регионального филиала РСХБ Елена Бакуменко. «С учетом кредитования рыбной отрасли растут и объемы вложений в основные фонды предприятий рыбохозяйственного комплекса. И как следствие, растет роль страхового бизнеса на всех его этапах», — заявила руководитель филиала.

Одно из направлений рыбной промышленности, где как раз идет наработка опыта страхования, — это аквакультура.

Для помощи агропроизводителям государство предусмотрело возможность субсидирования расходов на страхование. С 2019 г. этот механизм распространили и на товарную аквакультуру.

В аквакультуре Приморского края особое место занимает выращивание морепродуктов — гребешка, трепанга, устрицы, мидии. Страхование в сфере марикультуры распространения пока не получило: подотрасль достаточно молодая, объемы по стране сравнительно небольшие, есть своя специфика. Тем не менее страховая защита также помогла бы привлечению финансов в сферу культивирования морепродуктов, считают специалисты. Страховые механизмы могли бы помочь сгладить природные риски, в условиях которых действуют «морские огороды».

Марифермеров Приморья интересуют возможности страхования рисков, связанных с опреснением воды, температурой, привнесением в водную среду различных чужеродных агентов.

Среди вопросов, которые, по мнению экспертов, необходимо решить для того, чтобы инструмент в этой сфере заработал, — уточнение методики оценки ущерба.

На круглом столе обсуждалась не только тематика марикультуры. Сейчас перед рыбной отраслью стоит очень много вопросов — то же строительство промыслового флота; хотелось бы, чтобы предложения страховых компаний учитывали особенности работы рыбопромышленников — иначе сотрудничество будет затруднено, подчеркнул президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

В связи с переменами на рынках предприятия развивают новые логистические схемы. Группа компаний «Антей» выстроила систему доставки в живом виде краба, добытого в Баренцевом море, по Северному морскому пути на Дальний Восток, а также в Китай авиационным транспортом. И здесь возникает запрос на страхование рисков, связанных с перевозкой живого морепродукта, рассказал специалист по страхованию компании «Антей» Демьян Слесаренко.

Серьезные инвестиции добывающие холдинги вкладывают в постройку нового флота. Предприятия Приморья — активные участники программы. На российских верфях строятся целые серии промысловых судов. И здесь тоже есть точки для приложения сил со стороны государства.

«Я думаю, для рыбаков, в том числе для компаний, которые занимаются строительством нового флота, наиболее актуальна господдержка при страховании КАСКО судов, — полагает руководитель направления по страхованию ГК «Русский краб» Антон Москаленко. — Такая практика действует в других отраслях, и она позволяет компенсировать до 50% затрат на страхование».

Он отметил, что при нынешних условиях размещения морских рисков на страховом рынке стоимость страхования флота составляет десятки миллионов рублей, и помощь в этом вопросе со стороны государства была бы существенным подспорьем для инвесторов.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Fishnews организовал круглый стол «Страхование в рыбной промышленности: сложности и перспективы»
  • Модератор обсуждения, куратор коммуникационного проекта Fishnews Online Маргарита КРЮЧКОВА
  • Директор Приморского регионального филиала РСХБ Елена БАКУМЕНКО
  • Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ
  • Специалист по страхованию компании «Антей» Демьян СЛЕСАРЕНКО
  • Руководитель направления по страхованию ГК «Русский краб» Антон МОСКАЛЕНКО
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    НазадМетки: аквакультуравладивостокдальний востоккитайкрабстрахование
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