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В преддверии «красной» путины на Сахалине прошел рыбохозяйственный совет. Фото пресс-службы областного министерства по рыболовству

В преддверии «красной» путины на Сахалине прошел рыбохозяйственный совет

На заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета основной темой обсуждения стала организация предстоящей лососевой путины. Участники также затронули вопрос переоформления лососевых участков и отметили ведомства, помогавшие в проведении фестиваля «Сахалинский лед».

В Южно-Сахалинске состоялось заседание регионального рыбохозяйственного совета. Основной темой стало рассмотрение проекта стратегии промысла тихоокеанских лососей в Сахалинской области в 2024 г., сообщили в пресс-службе министерства по рыболовству региона.

ВНИРО определил прогнозируемый объем вылова тихоокеанских лососей в Сахалинской области на уровне 90225 тонн. В том числе 53073 тонны горбуши, 35234 тонны кеты, 1 412 тонн нерки, 428 тонн кижуча, 78 тонн симы.

Отраслевая наука предлагает запретить промысел на юго-западном побережье Сахалина (от мыса Крильон до мыса Погиби), а также отложить начало промысла в заливах Терпения и Мордвинова до захода в реки производителей горбуши на уровне от 50% от оптимального.

Как рассказал Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов, на заседании много вопросов вызвало предложение установить длину центрального крыла ставного невода в 2 км на участке от мыса Свободный до мыса Анива.

«Это предложение было выдвинуто впервые. При том, что для всей остальной части юго-восточного побережья Сахалина предлагалось установить длину крыла в 1 км. Участок от мыса Свободный до мыса Анива является местом транзитной миграции лососей из залива Мордвинова в залив Анива. Установив там такую длину, мы бы не достигли 50-процентного заполнения нерестилищ на реках в заливе Анива. Поэтому предложение подверглось критике, в том числе со стороны погранслужбы и рыбаков Анивского района. При голосовании большинство поддержало предложение о необходимости единообразного подхода, предполагающего длину центрального крыла ставного невода в 1 км для всех пользователей», — сообщил президент АРСО.

Максим Козлов отметил, что намерен озвучить позицию Сахалинского рыбохозяйственного совета по регулированию промысла лососей в 2024 г. на предстоящем заседании ДВНПС.

С докладом о переоформлении рыболовных участков выступил министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. Он призвал пользователей провести в возможно короткие сроки работу по описанию границ РЛУ в географических координатах для их последующего включения в Перечень рыболовных участков в Сахалинской области и возможности переоформить договор пользования без торгов.

Организаторы фестиваля «Сахалинский лед» — АРСО и министерство по рыболовству Сахалинской области — также отметили ведомства, помогавшие в проведении праздника. Грамоты, благодарности, подарки получили ГИМС МЧС России, Сахалинский филиал ВНИРО (СахНИРО), Сахалинский филиал Главрыбвода, Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства.

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