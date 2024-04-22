Власти Камчатки хотят включить в программу благоустройства рыбацких поселков село Тымлат

Село Тымлат хотелось бы рассматривать как пример взаимодействия с предпринимателями и реального благоустройства, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Ведущая отрасль для Карагинского района, к которому относится село, рыбная.

Развитие Карагинского района обсуждалось на встрече губернатора Камчатки Владимира Солодова с главой муниципалитета Владиславом Гавриловым, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Село Тымлат Карагинского района рассматривается как модельное в рамках реализации программы комплексного благоустройства рыбацких поселков.

«Мы хотим, чтобы поселок стал одним из модельных для реализации программы комплексного благоустройства прибрежных населенных пунктов, о которой говорил президент Российской Федерации в послании. Я хочу рассматривать Тымлат как пример взаимодействия с предпринимателями и реального благоустройства, реального решения социально значимых задач», - подчеркнул Владимир Солодов.

Напомним, что в послании Федеральному Собранию Владимир Путин заявил о необходимости целевого направления части средств от аукционов по продаже квот вылова на социальное развитие базовых для рыбной отрасли муниципалитетов. Таким образом предполагается задействовать поступления от торгов по продаже долей квот вылова крабов. Соответствующее поручение правительство РФ должно выполнить к 1 сентября.

Власти Камчатки ранее сообщали, что подготовили перечень приоритетных объектов для поддержки в своем регионе, общая сумма этих проектов составляет 13 млрд рублей. Обсуждалась работа через федеральную комплексную программу по развитию сельских территорий.

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