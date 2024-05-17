У рыбного экспорта хватает вопросов тонкой настройки

Для развития присутствия российских рыбы и морепродуктов на внешнем рынке важную роль играет решение вопросов ветоформления, совершенствование пограничной инфраструктуры и таможенно-тарифного регулирования, отметили главы отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews.

Задача по наращиванию экспорта продукции АПК, как и в 2018 г., вошла в «майский» указ президента по национальным целям. К началу нового десятилетия этот показатель должен увеличиться по сравнению с 2021 г. в полтора раза.

Весомый вклад в стоимостные объемы экспорта продукции агропрома вносят рыба и морепродукты. При этом для развития поставок важную роль играет решение вопросов ветеринарного оформления (в том числе и на международном уровне), развитие инфраструктуры пограничных пунктов пропуска, отметили руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews Online.

Российские рыба и морепродукты интересны зарубежным покупателям, но в любом случае здесь действует стремление приобрести продукцию дешевле. В натуральном выражении экспорт растет, но в денежном, к сожалению, снижается — об этом говорят результаты 2023 г., обратил внимание президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. В 2023 г. на внешний рынок было поставлено 2,5 млн тонн продукции — это +9% к уровню 2022 г., но в стоимостном исчислении экспорт составил 5,8 млрд долларов — на 5,6% меньше, чем в предыдущем году.

Сейчас стартовал промысел икряной сельди — это традиционно экспортная позиция, но некоторые традиционные участники лова не стали выставлять невода: не увидели в этом экономического смысла, рассказал руководитель АПРОХК.

Непростая ситуация и по некоторым другим категориям продукции. В этих условиях, возможно, стоит вернуться к вопросу о смягчении таможенно-тарифного регулирования, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Вопрос о точечной отмене экспортных пошлин на рыбные товары уже поднимала Всероссийская ассоциация рыбопромышленников, напомнил он. «Вот это, наверное, было бы поддержкой, если бы государство приняло такие решения», — отметил глава АРПП.

Постоянного внимания требует и совместное решение с зарубежными партнерами вопросов ветеринарного оформления, подчеркнул президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Здесь отраслевое сообщество плотно взаимодействует с Россельхознадзором.

В целом рынок рыбы и морепродуктов — это все-таки рынок покупателя: здесь действует множество факторов, на которые экспортер подчас не способен повлиять, обратили внимание участники конференции. При этом российские поставщики осваивают новые направления и вкладываются в развитие новых логистических маршрутов, стремятся удержать и закреплять завоеванные на рынках позиции.

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