Новый документ для рыбаков: производственный контроль потребует ответов

Правила организации производственного контроля на рыболовных участках предусматривают новые обязанности пользователей РЛУ, и здесь очень важно было бы заранее получить разъяснения от госорганов, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Принятый в июле 2023 г. закон предусматривает новые обязанности для пользователей рыболовных участков. Это в том числе обязательство по производственному контролю в границах РЛУ — организации деятельности по предупреждению и выявлению нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

В мае правительство утвердило правила организации производственного контроля. Работники пользователя участка, наделенные статусом производственных инспекторов, получат право фиксировать несоблюдение требований законодательства в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов. При этом они смогут составлять акты о наличии признаков правонарушения. Акты и материалы фиксации правонарушения должны в определенный срок передавать в территориальное управление Росрыболовства.

Правильное составление такой документации — пласт непростой работы, считает руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Мне кажется, у пользователей будут вопросы по реализации этого документа», — отметил он на конференции Fishnews Online.

В связи с этим, считает президент АРСО, потребуется заранее обсудить с Росрыболовством, как будет работать производственный контроль. Есть и другие неясности по новым обязанностям пользователей участков для добычи лососей, отметил руководитель ассоциации.

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