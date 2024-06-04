Минтай показал себя на Неделе российского ритейла

Работа с ритейлерами стала частью программы по продвижению минтая на внутреннем рынке, запущенной профильной ассоциацией в 2023 г. По данным объединения, фудтрак бренда на Неделе российского ритейла посетило более 2 тыс. человек.

Участников Недели российского ритейла, проходившей в Москве с 27 по 30 мая, угощали из важнейшего объекта рыбного промысла на площадке фудтрака «Дальневосточного минтая». Напомним, что в рамках программы Ассоциация добытчиков минтая и ее члены добиваются повышения потребления минтаевой продукции на внутреннем рынке.

«Мы видим, что спрос на минтай в рознице растет. В пересчете на сырец сейчас на внутренний рынок поставляется более 21% от всего объема вылова минтая в России, хотя в 2013 году его доля была 10%. Представители крупных ритейлеров отмечают, что минтаевая продукция становится все более популярной среди потребителей, особенно на фоне роста цен на курицу. Причем потребитель приобретает всю линейку продукции: от «тушки без головы» до филе в панировке», — отметил президент АДМ Алексей Буглак.

По его мнению, в комплексе с маркетинговой кампанией и кросс-активностями с ритейлерами возможно кратно увеличить потребление минтая в стране.

Посещение фудтрака вошло в программу официального обхода экспозоны Недели российского ритейла делегацией Минпромторга. Глава министерства Антон Алиханов, его заместитель Виктор Евтухов и руководитель Роскачества Максим Протасов узнали подробнее о программе и попробовали блюда, представленные в меню. Презентацию «Дальневосточного минтая» для них провел член совета АДМ, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

«Антона Алиханова очень заинтересовал вопрос масштабирования бренда, чтобы его могли использовать не только сами рыбаки, но и переработчики. Данное направление сейчас прорабатывается ассоциацией. Виктор Евтухов же отметил, что для этого важно обеспечить качество и своевременную и качественную доставку минтая в центральную часть России. Он напомнил, что сейчас государство стимулирует поставки субсидией на ж/д перевозку», — рассказали Fishnews в пресс-службе АДМ.

Также 29 мая фудтрак посетили участники отраслевой дискуссии «Рыбный гастроном на пути к глобальной трансформации», которую организовала ВАРПЭ. В частности, руководители профильных направлений «Магнита», «ВкусВилла» и маркетплейса OZON, а также представители ведущих федеральных и отраслевых СМИ.

В течение летнего сезона 2024 г. фудтрак будет работать на массовых мероприятиях Москвы и Подмосковья. В меню, разработанное известным шеф-поваром и блогером, вошло четыре позиции: несколько видов сэндвичей, морской бокс с минтаем и дальневосточный фиш-энд-чипс.

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