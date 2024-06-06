Еще два краболова построены под квоты

На судах «Капитан Егоров» и «Капитан Манжолин» торжественно подняли государственный флаг. Краболовы построены по итогам квотного аукциона 2019 г.

В церемонии поднятия флага, которая состоялась на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, представители верфей и заказчика — группы компаний «Русский краб».

«Надеюсь, что мы планово будем увеличивать производство таких судов и передавать их заказчикам, и по итогам реализации второго этапа программы модернизации отрасли в России будет самый современный флот», — поздравил участников Илья Шестаков.

Напомним, что по итогам торгов по продаже квот 2019 г. «Русский краб» принял на себя обязательства по строительству десяти судов. Первым был построен живовоз «Капитан Александров». Оно уже ведет промысел в Беринговом и Охотском морях, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«Капитан Егоров» — второе судно в серии по проекту ССа 5712LS, сданное компании Онежским судостроительно-судоремонтным заводом. На судах серии предусмотрен двухуровневый трюм с 32 независимыми танками для сохранения и транспортировки живой продукции.

«Капитан Манжолин» — головной краболов-процессор серии по проекту 5712P, предназначен для промышленной добычи краба и его переработки.

Группа компаний также участвовала и во втором этапе крабовых торгов в 2023 г.

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