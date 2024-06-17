В озера и пруды Новосибирской области заселили новых жильцов

В Новосибирской области завершены зарыбления водоемов пелядью, карпом, сазаном, белым амуром, толстолобиком, щукой и другими ценными видами рыб. Выпущено свыше 73,1 млн мальков — почти на 340 тыс. штук больше, чем в прошлом году.

Зарыбляли в общей сложности более 100 озер и прудов, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«Использовался в основном рыбопосадочный материал, выращенный в рыбопитомниках и инкубационных цехах Новосибирской области, небольшая часть завозилась из соседней Кемеровской области», — рассказал и.о. министра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

Он отметил, что по объемам зарыбления в Новосибирской области среди видов рыб лидирует пелядь. «Это не аборигенный вид рыбы для наших озер, в природе она водится гораздо севернее, но благодаря современным технологиям инкубации икры и получения рыбопосадочного материала мы имеем возможность обеспечивать этой ценной сиговой рыбой наших новосибирских потребителей», — отметил глава министерства.

В 2024 г. на развитие товарного рыбоводства и промышленного рыболовства в регионе предусмотрена государственная поддержка за счет средств областного бюджета в общем размере 23 млн рублей. Будут компенсироваться 50% стоимости рыбопосадочного материала, 50% стоимости технических средств и оборудования, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга), и 50% стоимости кормов, комбикормов и кормовых добавок.

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