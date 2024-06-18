Поддержать лов минтая в Чукотском море предложила АРПП

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья направила в Росрыболовство свои предложения по возврату к механизму топливных субсидий для промысла в удаленных районах. Механизмы поддержки был бы актуален в том числе и для новых объектов лова в Чукотском море.

Проработать предложения по компенсации из федерального бюджета части прямых затрат на приобретение топлива для промысла в удаленных районах Минсельхозу и Росрыболовству поручила министр Оксана Лут. Вопрос должен быть изучен совместно с бизнес-сообществом.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья призвала отраслевые регуляторы обратить внимание на поддержку промысла в новом перспективном арктическом районе промысла — Чукотском море, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что наука обнаружила здесь возможности для промышленной добычи краба-стригуна опилио и минтая. К освоению ресурсов последнего компании уже приступили.

При этом рыбаки обращали внимание на затратность обеспечения промысла минтая в Чукотском море топливом. На побережье моря нет инфраструктуры для обслуживания промысловых судов и бункеровки их топливом; грузовые операции затрудняет гидрометеорологическая и ледовая обстановка, указали в АРПП.

«При осуществлении промысла в Чукотском море рыбопромысловые суда для бункеровки топливом должны совершать переход из Северного Ледовитого в Тихий океан, в район работы российского рыбопромыслового флота в Беринговом море. В результате происходит потеря промыслового времени, снижается эффективность промысла и растет его затратность, что, безусловно, отражается на себестоимости производимой в данном районе рыбной продукции», — говорится в письме отраслевого объединения в Росрыболовство.

Ассоциация предложила включить минтай и краба-стригуна опилио в Чукотском море в перечень для поддержки промысла с помощью механизма топливных субсидий.

Удаление этого района от пунктов базирования российского рыбопромыслового флота сопоставимо с удалением ряда конвенционных районов и зон иностранных государств, для которых предусматривалась поддержка с помощью субсидирования затрат на топливо, отметили в АРПП.

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