Отраслевые регуляторы прорабатывают возможность возврата топливных субсидий

Минсельхоз и Росрыболовство изучат предложения по возвращению компенсации предприятиям затрат на покупку судового топлива на промысел в удаленных районах.

Такое поручение дала министр сельского хозяйства Оксана Лут по итогам совещания, проводившегося в мае с представителями отраслевого сообщества по вопросам рыбного экспорта.

Как сообщает корреспондент Fishnews, тему возврата топливных субсидий было поручено проработать совместно с бизнесом.

Механизм компенсации предприятиям, работающим в удаленных районах промысла, части прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива, был установлен в 2021 г. Предоставление господдержки предусматривалось из федерального бюджета. Однако мера так и не успела заработать в полную силу, в августе 2023 г. упоминание топливных субсидий убрали из государственной программы развития рыбохозяйственного комплекса, в феврале 2024 г. правительство признало утратившим силу постановление о правилах предоставления компенсации. Рыбопромышленники между тем неоднократно указывали на проблему подорожания топлива.

В список поручений главы Минсельхоза также вошли задачи по проработке вопросов отказа от экспортных пошлин на отдельные виды рыбы и морепродуктов, упрощения процедур оформления ветеринарно-сопроводительных документов для поставок на внешний рынок. Минсельхозу и Росрыболовству совместно с ВАРПЭ и Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота поручено изучить вопрос увеличения экспорта продукции отрасли до 2030 г.

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