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Представитель компании «Акватехнологии» Ольга ЧУПИНА выступила на научно-практическом форуме во Владивостоке

Промысел корбикулы и спизулы — под угрозой

Добыча моллюска корбикулы в Приморье прекращена, а промысел спизулы оказался под вопросом в результате изменений федерального законодательства. Об этом рассказала представитель компании «Акватехнологии» Ольга Чупина на научно-практическом форуме во Владивостоке.

Основной темой обсуждения на форуме стали парадоксы государственного управления. В качестве одного из примеров таких противоречий рассматривалась ситуация с компаний «Акватехнологии», сообщает корреспондент Fishnews.

Как отметила Ольга Чупина, предприятие занимается прибрежным рыболовством с 2000 г., в том числе специализируется на добыче зарывающихся моллюсков.

«Учитывая, что промысел достаточно специфичный, а потребление зарывающихся моллюсков не слишком развито в нашей стране, мы ориентированы на экспорт. Поскольку моллюски — продукция достаточно валютоемкая, мы могли себе позволить дотировать низкорентабильные виды промысла — такие как, добыча наваги, камбалы, терпуга, трески в прибрежной зоне», — сказала она.

Основные производственные мощности компании «Акватехнологии» расположены на севере Приморского края в поселке Каменка. «Это экономически депрессивная территория. Мы обеспечиваем местное население работой в рыбопереработке, платим в местные бюджеты налоги. Однако в текущем году возникла ситуация, при которой мы оказались вынуждены остановить там работу», — обратила внимание представитель компании.

Причиной, по словам Ольги Чупиной, стало изменение ставок сбора за пользование спизулой и корбикулой в результате внесения поправок в Налоговый кодекс. С 20 рублей за тонну (на оба вида) сбор за промысел спизулы вырос в 1620 раз (до 32,4 тыс. рублей за тонну), корбикулы — в 990 раз (до 19,8 тыс. рублей).

Представитель компании подчеркнула, что с новыми ставками сбора рентабельность промысла корбикулы стала отрицательной (-32%). А у промысла спизулы этот показатель снизился с 24% до 12%.

Рентабельность промысла спизулы сократилась вдвое

«Мы были вынуждены закрыть промысел корбикулы, что касается спизулы, то пока пытаемся его продолжать. Однако объемы добычи спизулы в текущем году упали на порядок, и что будет дальше, мы не готовы пока говорить», —подчеркнула представитель «Акватехнологий».

По словам Ольги Чупиной, в 2022 г. лимиты для добычи спизулы выделялись в подзоне Приморье (где их осваивали «Акватехнологии»), а также в Восточно-Сахалинской подзоне и Южно-Курильской зоне. Суммарно было выделено 1523 тонны. Из них освоено 436 тонн, или 28,6% от выделенных лимитов, в том числе 365 тонн добыли «Акватехнологии».

За пять месяцев текущего года при новой ставке сбора было добыто 1,8%. В том числе «Акватехнологии» — 26 тонн, сахалинские коллеги — 245 кг, рассказала Ольга Чупина.

Добыча спизулы за 2022-2023 гг.

«Сложно что-либо прогнозировать по этому промыслу далее. Нам стало затруднительно нести кредитное бремя и продолжать соблюдать свои социальные обязательства в виде дотирования низкорентабельных видов промысла. Из-за закрытия промысла корбикулы без работы остался поселок Девятый Вал в Приморье», — сообщила докладчик.

По мнению президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова, в этой ситуации налицо один из парадоксов государственного управления.

«Сегодня докладчик из ТИНРО нам рассказал, что моллюски на Дальнем Востоке недостаточно осваиваются в сравнении с крабами и рыбой. В том числе недоосваиваются спизула и корбикула. А после такого поднятия ставки сбора очевидно, что объем освоения еще упадет. В результате компания лишится права на освоение ресурса. И в итоге мы потеряем 300 рабочих мест на севере Приморья, в Каменке», — сказал Георгий Мартынов.

Научно-практический форум «Рыбная промышленность Дальнего Востока: парадоксы государственного управления» организовали Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций и Владивостокский государственный университет. Медиахолдинг «Фишньюс» выступил информационным партнером мероприятия.

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