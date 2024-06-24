Консервы, участки, таможня: АРПП продолжает отстаивать интересы отрасли

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья на расширенном заседании рассмотрела проблемы маркировки консервов и переоформления рыболовных участков, а также перспективы сотрудничества с таможенными органами.

Поправить правила маркировки консервов

У членов ассоциации возникает немало вопросов по цифровой маркировке рыбной продукции, сообщает корреспондент Fishnews. В конце мая правительство утвердило правила маркирования средствами идентификации консервированных продуктов. По мнению АРПП, документ нуждается в серьезной доработке. Так, согласно нынешней редакции, маркировке подлежит не только консервированная, но и любая другая готовая рыбо- и морепродукция, обращает внимание ассоциация.

Она предлагает маркировать только консервы и только в потребительской упаковке, предусмотреть возможность маркировки консервов на промысловых судах, разрешить перемаркировку товара в случае повреждения либо утраты ярлыка или стикера, а также внести в документ некоторые другие уточнения.

Добиваться рассрочки за перезакрепление участков

Президент АРПП Георгий Мартынов напомнил, что одну проблему для лососевиков Приморья удалось решить. Новый закон позволяет продолжить работу на рыболовных участках, срок действия договоров на которые истекает до 1 ноября 2024 г., — заключить новый договор в этом случае надо будет до конца года.

Однако другая серьезная проблема осталась. Вступающие в силу с 1 сентября 2024 г. изменения закона о рыболовстве предусматривают возможность заключения договора пользования участком на новый срок без торгов — конкурсов и аукционов. При этом за такое перезакрепление будет взиматься плата. Механизм расчета и взимания платы, предложенный в декабре Минсельхозом, вызвал наибольший резонанс в бизнес-сообществе.

В итоге получаются такие суммы, которые окажутся просто неподъемными для рыбаков Приморья. АРПП направила свои предложения в правительство по этому вопросу, указывая, что, если документ утвердят в нынешнем виде, добросовестные пользователи просто перестанут работать. Поэтому ассоциация продолжит отстаивать необходимость рассрочки платежа.

Плотнее сотрудничать с таможней

АРПП планирует предложить Дальневосточному таможенному управлению заключить соглашение с ассоциацией. Согласно проекту документа, она будет предоставлять ДВТУ сведения о ценах на рыбу на внутреннем и внешнем рынках. А также обращаться с проблемными вопросами, возникшими при взаимодействии с таможенными органами.

Георгий Мартынов обратил внимание, что подобное соглашение Всероссийская ассоциация рыбопромышленников заключила с Федеральной таможенной службой.

Первый вице-президент АРПП Александр Васьков указал: глава Минсельхоза Оксана Лут недавно поставила задачу по увеличению экспорта. Предполагается, что конструктивные отношения бизнеса и таможни поспособствуют беспрепятственным и прозрачным поставкам.

Наука откликается на запросы рыбаков

Кроме того, на заседании прозвучал ряд докладов от представителей Дальневосточного отделения Российской академии наук. Сотрудники институтов ДВО РАН рассказали о создании подводных аппаратов для обследования судов и поиска скоплений рыб и крабов, о проектировании отечественных радиобуев и разработке технологий оперативного прогнозирования. Рыбопромышленники проявили живой интерес к проектам.

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