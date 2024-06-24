Новости
На расширенном заседании совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья обсудили ряд важных для отрасли вопросов

Консервы, участки, таможня: АРПП продолжает отстаивать интересы отрасли

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья на расширенном заседании рассмотрела проблемы маркировки консервов и переоформления рыболовных участков, а также перспективы сотрудничества с таможенными органами.

Поправить правила маркировки консервов

У членов ассоциации возникает немало вопросов по цифровой маркировке рыбной продукции, сообщает корреспондент Fishnews. В конце мая правительство утвердило правила маркирования средствами идентификации консервированных продуктов. По мнению АРПП, документ нуждается в серьезной доработке. Так, согласно нынешней редакции, маркировке подлежит не только консервированная, но и любая другая готовая рыбо- и морепродукция, обращает внимание ассоциация.

Она предлагает маркировать только консервы и только в потребительской упаковке, предусмотреть возможность маркировки консервов на промысловых судах, разрешить перемаркировку товара в случае повреждения либо утраты ярлыка или стикера, а также внести в документ некоторые другие уточнения.

Добиваться рассрочки за перезакрепление участков

Президент АРПП Георгий Мартынов напомнил, что одну проблему для лососевиков Приморья удалось решить. Новый закон позволяет продолжить работу на рыболовных участках, срок действия договоров на которые истекает до 1 ноября 2024 г., — заключить новый договор в этом случае надо будет до конца года.

Однако другая серьезная проблема осталась. Вступающие в силу с 1 сентября 2024 г. изменения закона о рыболовстве предусматривают возможность заключения договора пользования участком на новый срок без торгов — конкурсов и аукционов. При этом за такое перезакрепление будет взиматься плата. Механизм расчета и взимания платы, предложенный в декабре Минсельхозом, вызвал наибольший резонанс в бизнес-сообществе.

В итоге получаются такие суммы, которые окажутся просто неподъемными для рыбаков Приморья. АРПП направила свои предложения в правительство по этому вопросу, указывая, что, если документ утвердят в нынешнем виде, добросовестные пользователи просто перестанут работать. Поэтому ассоциация продолжит отстаивать необходимость рассрочки платежа.

Плотнее сотрудничать с таможней

АРПП планирует предложить Дальневосточному таможенному управлению заключить соглашение с ассоциацией. Согласно проекту документа, она будет предоставлять ДВТУ сведения о ценах на рыбу на внутреннем и внешнем рынках. А также обращаться с проблемными вопросами, возникшими при взаимодействии с таможенными органами.

Георгий Мартынов обратил внимание, что подобное соглашение Всероссийская ассоциация рыбопромышленников заключила с Федеральной таможенной службой.

Первый вице-президент АРПП Александр Васьков указал: глава Минсельхоза Оксана Лут недавно поставила задачу по увеличению экспорта. Предполагается, что конструктивные отношения бизнеса и таможни поспособствуют беспрепятственным и прозрачным поставкам.

Наука откликается на запросы рыбаков

Кроме того, на заседании прозвучал ряд докладов от представителей Дальневосточного отделения Российской академии наук. Сотрудники институтов ДВО РАН рассказали о создании подводных аппаратов для обследования судов и поиска скоплений рыб и крабов, о проектировании отечественных радиобуев и разработке технологий оперативного прогнозирования. Рыбопромышленники проявили живой интерес к проектам.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабправительствотаможня
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан»

Евгений Карпов

Дефицита лосося внутренний рынок уж точно не испытывает

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

То, что казалось фантастикой, стало реальностью

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Росрыболовства

Василий СОКОЛОВ

Система организации рыболовства прошла большой путь

Заместитель руководителя Росрыболовства Андрей ЯКОВЛЕВ

Заместитель руководителя Росрыболовства

Андрей ЯКОВЛЕВ

Работаем над открытием новых рынков и расширением доступа к промысловым запасам

Все интервью

Личное мнение

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Все материалы

Крупным планом

Система поиска склада на fishplace.ru существенно упрощает процесс подбора идеального места для рыбопродукции

Fishplace развивает цифровой рыбный рынок

Концепт пульта управления рыболовным судном, представленный АО «Концерн «НПО «Аврора» на отраслевых выставках. Фото предоставлено компанией

Чек-ап для судовых систем

Специалисты «НПК Морсвязьавтоматика» готовы взяться за отделку судна любого типа. Фото предоставлено пресс-службой компании

«НПК Морсвязьавтоматика»: композитные решения для оснащения судов

Fishnews организовал круглый стол «Страхование в рыбной промышленности: сложности и перспективы»

Как страховая защита могла бы помочь рыбной отрасли

События

В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.