На «санитарном» комитете ВТО подняли проблемы рыбной торговли

Представители Россельхознадзора приняли участие в заседании Комитета Всемирной торговой организации по санитарным и фитосанитарным мерам (СФС-Комитета) в Женеве. Обсуждались взаимные торговые обеспокоенности, в том числе в рыбной сфере.

«Делегация из России обозначила проблему, вызванную задержками со стороны Европейского союза в продлении разрешений для рыбопромышленных предприятий. При этом представители ЕС в очередной раз саботировали конструктивный подход к решению данного вопроса, оставив его без внимания и ответного слова, а также проигнорировали проведение двусторонней встречи, предложенной Россельхознадзором», — сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства.

Россельхознадзор подробно рассказал индийским коллегам о процедуре доступа и авторизации предприятий рыбной промышленности с целью их дальнейшего доступа на рынки ЕЭАС. Представители республики выразили заинтересованность во включении новых предприятий-экспортеров на взаимной основе.

«Индийским визави напомнили, что решение озвученного вопроса возможно только после предоставления иностранными коллегами ответов на запрос службы относительно актуализации видов деятельности индийских предприятий по производству рыбопродукции», — отметили в Россельхознадзоре.

В ведомстве обратили внимание, что японская сторона в очередной раз попыталась убедить членов ВТО в радиационной безопасности своего продовольствия после устранения последствий инцидента на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г., а также в отсутствии угрозы для здоровья людей.

Напомним, что для защиты от рисков, возникающих при поступлении на рынок радиоактивно загрязненных продуктов питания, Россия в октябре 2023 г. применила экстренную меру и ввела ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Японии. Обеспокоенность РФ по этому вопросу разделяют Китай и Республика Корея.

Так, представители китайской делегации поддержали запрос Россельхознадзора в адрес японской стороны о предоставлении исчерпывающей научно обоснованной информации для подтверждения безопасности рыбной продукции из Японии. В том числе российское ведомство хочет получить возможность отбора проб на месте сброса воды с АЭС до момента его завершения.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews