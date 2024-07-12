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Научная группа отправилась из Норильска. Фото пресс-службы Росрыболовства

Ученые навестят рыбу в дальних уголках Таймыра

В Красноярском крае стартовала очередная научная экспедиция в Норило-Пясинскую водную систему, пострадавшую от нефтеразлива в 2020 г. На основе мониторинга состояния водных биоресурсов и среды их обитания специалисты разработают рекомендации по восполнению запасов.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в рамках рабочей поездки в регион встретился с коллективом Красноярского филиала ВНИРО и по видеосвязи дал напутствие научной группе.

Глава ведомства отметил, что Таймырская экспедиция ВНИРО — очень важный научный проект по изучению водных биоресурсов российской Арктики.

«Вам предстоит большая экспедиция, очень интересная работа. Помимо того, что вы будете делать в рамках мирового соглашения с «Норильским никелем», вы пройдете реки, которые ранее практически не изучали», — обратил внимание Илья Шестаков.

Руководитель экспедиции, заместитель директора по научной работе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков доложил о запланированных в 2024 г. исследованиях, составе группы и приоритетных целях мониторинга. Команда полностью готова к старту.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, ученые исследуют бассейн реки Пясина — от плато Путорана до Карского моря: озеро Пясино и реку Пясину, а также более мелкие водные объекты, в том числе реки Амбарная, Норильская, Далдыкан, Агапа, Дудыпта.

«Перед нами стоит амбициозная задача — исследовательские работы на озерах и реках Таймыра, которые раскинулись на огромные территории: с юга на север — свыше 500 километров, от запада на восток — более 200 км. Однако ни у кого из нас нет сомнений, что мы ее выполним и добьемся успеха. Рыбный потенциал Норило-Пясинской водной системы будет восстановлен, она будет так же обильна рыбой, как и сто лет назад», — заявил Вячеслав Бизиков.

Глава Росрыболовства пожелал удачи участникам экспедиции и поздравил их с наступающим Днем рыбака.

Напомним, что из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3 в конце мая 2020 г. в реки и почву попали тысячи тонн нефтепродуктов. Специалисты отраслевой науки с 2023 г. ведут мониторинг ситуации в Норило-Пясинской озерно-речной системе. Цель комплексных исследований — экологическая рыбохозяйственная реабилитация водной системы.

Нынешняя экспедиция состоится в рамках мирового соглашения между Росрыболовством и компанией «НТЭК». Мероприятия по восстановлению запланированы до 2050 г., работа будет основываться на актуальных научных данных, полученных в ходе исследований.

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Fishnews

  • Научная группа отправилась из Норильска. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Старт экспедиции дал руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства
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