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В честь Дня рыбака Ассоциация добытчиков минтая в рамках программы «Дальневосточный минтай» выпустила ролик о добыче важнейшего промыслового ресурса страны

Россиянам показали труд добытчиков минтая

В честь Дня рыбака Ассоциация добытчиков минтая в рамках программы «Дальневосточный минтай» выпустила ролик о добыче важнейшего промыслового ресурса страны. За один день видео просмотрело около 1 млн россиян.

Кадры сняты в Беринговом море — втором по значимости промысловом районе, где добывается более 600 тыс. тонн минтая.

С помощью ролика Ассоциация добытчиков минтая не только поздравила представителей рыбной отрасли с профессиональным праздником, но и показала россиянам, что минтай на их столах появляется благодаря тяжелому труду 30 тыс. рыбаков Дальнего Востока.

«Мы не случайно назвали в ролике наших рыбаков героями. Профессия рыбака сопряжена с рисками, тяжелой физической нагрузкой и долгой разлукой с близкими людьми, ведь экспедиции длятся до полугода. Этот труд заслуживает почета. Многие потребители не знают, что минтай, который является самым массовым объектом российского промысла, добывается в тысячах миль от берега, что для его доставки на берег без потери качества и вкуса используются самые современные и устойчивые методы лова и переработки и, самое главное, добыча минтая — это очень тяжелый труд. Мы видим, что нам удалось донести это до широких масс. Всего за сутки ролик набрал свыше 950 тыс. просмотров, огромное количество добрых слов в поддержку рыбаков», — рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

По его словам, цель первой в стране программы продвижения категорийного рыбного бренда «Дальневосточный минтая» — комплексная работа над имиджем главного промыслового ресурса страны. В том числе демонстрация потребителям «пути минтая» с моря до тарелки. Ролик ко Дню рыбака глава отраслевого объединения назвал началом большой работы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации, уже в сентябре АДМ планирует презентовать зрелищный фильм о промысле и переработке минтая и людях, которые обеспечивают его доступность на столах россиян. Ролик ко Дню рыбака — своего рода анонс этого проекта.

Алексей Буглак напомнил, что ранее ассоциация в партнерстве с известным кулинарным блогером Василием Емельяненко сняла на Камчатке мини-сериал о добыче минтая. Но это был формат YouTube-проекта, а теперь идет работа над полномасштабным фильмом.

Президент АДМ обратил внимание, что сейчас на внутренний рынок поставляется 21% национального вылова минтая, но в планах нарастить поставки минимум до 30%.

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