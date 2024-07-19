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Председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь ШУВАЛОВ и губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Власти Сахалинской области и ВЭБ.РФ договорились о совместной работе по Корсаковскому порту

Комплексное развитие Корсаковского морского порта стало одной из тем встречи губернатора Валерия Лимаренко и председателя госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова.

Глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов поддержал проект комплексного развития Корсаковского порта, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области.

О планах по модернизации инфраструктурного объекта губернатор Валерий Лимаренко рассказал на совещании во время визита председателя госкорпорации развития в регион.

Губернатор выступил с инициативой ускорить реализацию проекта, так как это позволит создать мощный транспортно-логистический хаб на юге острова. Здесь появятся рыбоперерабатывающие и логистические мощности, центр дистрибуции рыбной продукции и крупный контейнерный терминал. Все это сделает порт важным пунктом на Северном морском пути и в странах АТР, позволит увеличить объемы грузоперевозок, а также предоставит новые рабочие места в регионе, обращают внимание областные власти.

«У «ВЭБа» большая повестка на Сахалине, и в ближайшее время мы хотим запустить новые проекты по строительству морских портов. Для региона это важнейшие проекты, и их реализация будет означать большой вклад в развитие логистики в масштабах Российской Федерации и способствовать международной работе. Особенно хочу обратить внимание на создание глубоководного порта в Корсакове. Инвестор для реализации проекта уже известен, и он может создать первоклассный порт. Всем понятно, что здесь, в Корсаковском районе, нужен современный морской порт, есть необходимость в портовых мощностях. И сейчас это один из проектов, который мы ведем по поручению президента», — отметил Игорь Шувалов.

На сегодняшний день предусмотрены три очереди реализации проекта: реконструкция гидросооружений, углубление акватории и создание мостового перехода между гидротехническими сооружениями и береговой инфраструктурой. Предварительная стоимость проекта — 17 млрд рублей. Правительство региона намерено реализовать все три этапа проекта единовременно.

Напомним, что проект по модернизации порта Корсаков вошел в план комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской агломерации, утвержденный правительством РФ в прошлом году.

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