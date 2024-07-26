Комиссия РСПП работает над основой кадровой программы рыбной отрасли

Помочь в обеспечении российской экономики работниками должен новый нацпроект «Кадры». Вопросы, которые нужно решить для корректного отражения потребностей рыбной промышленности в трудовых ресурсах, рассмотрели на заседании профильной комиссии РСПП.

Заседание Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по рыбному хозяйству и аквакультуре состоялось 23 июля. В обсуждении участвовали представители Росрыболовства, Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), ВНИИ труда Минтруда (разработчик методики прогнозирования потребности экономики в кадрах), отраслевых образовательных учреждений и бизнеса. Мероприятие провел председатель комиссии и руководитель Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию в феврале этого года президент Владимир Путин поставил задачу разработать новый нацпроект «Кадры». Также по итогам съезда РСПП, прошедшего в апреле, глава государства поручил правительству до 1 августа представить доклад о текущем состоянии отраслевых образовательных учреждений, а также рассмотреть предложения по их развитию. ВАРПЭ вместе с Росрыболовством составляет прогноз потребности рыбохозяйственных компаний в рабочей силе, что ляжет в основу образовательной программы, сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации.

Отправной точкой обсуждения на комиссии РСПП стало исследование ЦМАКП, согласно которому количество выпускников в агропромышленном комплексе в 2,6 раза превышает спрос на них. Именно анализ этого документа подтвердил позицию ВАРПЭ, что рыбную отрасль в части наличия рабочей силы необходимо рассматривать отдельно от сельского хозяйства.

Заместитель гендиректора ЦМАКП Владимир Сальников согласился с таким подходом. По его словам, методика Минтруда, которую планируется использовать при разработке нацпроекта «Кадры», не учитывает специфику рыбного хозяйства.

При этом сейчас представители отрасли не включены в разработку прогноза. Как рассказал эксперт ВНИИ труда Минтруда Александр Васьков, федеральная методика состоит из шести этапов, последний из которых — опрос экспертов. Их пул формируется на основе предложений ФОИВов, которым ранее были направлены запросы. В Росрыболовстве заверили, что не получали подобных обращений, обращает внимание ВАРПЭ.

Участники заседания отметили и другие недостатки методики. По словам проректора Калининградского государственного технического университета Оксаны Огий, методика ретроспективна и не учитывает развитие рыбной отрасли, предусмотренное в документах стратегического планирования. В расчет также не берется, что необходимо не только обучать, но и регулярно повышать квалификацию сотрудников, указала она.

Решением проблемы может стать создание своего рода Smart-системы для проведения «переписи действующих работников». Это позволит понять, какие сотрудники сейчас есть на предприятиях, какое у них образование и какова потребность в дополнительных кадрах, считает Владимир Сальников.

Участники заседания договорились, что действующая методика требует доработки с участием бизнеса. Только так можно объективно отразить в нацпроекте «Кадры» потребность рыбной отрасли в рабочей силе. Дефицит кадров в отрасли нарастает, и развитие системы подготовки специалистов и их закрепления на территориях — одна из ключевых задач, подчеркнули участники заседания.

В ближайшее время комиссия представит на рассмотрение главе РСПП Александру Шохину конкретные предложения по доработке методики.

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