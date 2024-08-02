АНО по продвижению рыбы вошла в федеральную дорожную карту

Создание автономной некоммерческой организации для популяризации и продвижения рыбы включено в дорожную карту по повышению потребления на внутреннем рынке, утвержденную вице-премьером Дмитрием Патрушевым.

Учреждение АНО вошло в раздел «Популяризация потребления рыбы и рыбной продукции» плана мероприятий по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбопродукции на период до 2030 г.

Дорожная карта предусмотрела, что учредителем АНО выступят организации, подведомственные Росрыболовству, Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии, Главрыбвод и Нацрыбресурс. Основным источником финансирования будут прибыль учредителей от приносящей доход деятельности, а также другие внебюджетные источники.

Срок исполнения этого мероприятия дорожной карты — третий квартал (то есть июль-сентябрь) 2024 г.

О важности участия компаний рыбной отрасли в работе АНО и программе по продвижению рыбной продукции ранее заявляли в Минсельхозе и Росрыболовстве. В Федеральном агентстве по рыболовству сообщали, что открыть организацию предполагается уже в августе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews