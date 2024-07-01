Илья Шестаков рассказал о работе над «рыбной» нацпрограммой

Опыт продвижения отечественной рыбной продукции в региональном масштабе и планы по реализации национальной программы популяризации российской рыбы обсудили руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Эта тема стала одной из главных в ходе рабочей поездки главы федерального агентства на Камчатку, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

В крае реализуется проект «Доступная рыба». На встрече отметили, что программа расширяется: увеличивается ассортимент и объем рыбной продукции, которая будет продаваться с минимальной наценкой. Планируется, что доступную цену обеспечат как производители, так и торговые сети. По словам Владимира Солодова, программа станет постоянной в течение всего рыбопромыслового сезона.

Глава Росрыболовства подчеркнул важность региональных инициатив для популяризации рыбной продукции, необходимость тиражирования опыта и развития таких программ в одну, общероссийскую.

«Задача масштабная — необходимо участие и регионов, и бизнеса, и общественности. Большое значение имеет участие Камчатки в национальной программе продвижения рыбной продукции, нужны лучшие практики и ориентиры качества производства», — сказал Илья Шестаков.

Осенью прошлого года президент Владимир Путин дал поручение повысить внутреннее потребление отечественной рыбной продукции. Разработана соответствующая дорожная карта.

Под эгидой Росрыболовства создается автономная некоммерческая организация «Агентство по продвижению российской рыбной продукции». По словам руководителя ведомства, планируется открыть АНО уже в августе.

«Надеемся, что рыбопромышленники подключатся к этой работе. Мы разработаем и реализуем мощную программу, благодаря которой у нас получится популяризировать отечественную рыбу, сформировать культуру потребления в стране и повысить спрос», — заявил Илья Шестаков.

Он подчеркнул, что интересы государства и рыбопромышленников в этом вопросе совпадают.

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