Власти Магаданской области: В рыбном порту создается площадка для крупного логистического проекта

Что сделано со времени передачи рыбного терминала в ведение региона, рассказал руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин.

Глава правительства Михаил Мишустин поручил региону представить расписанный по датам план развития Магаданского морского рыбного порта.

Областные власти рассчитывают, что снятие инфраструктурных ограничений поможет привлечь инвестиции в новые для региона проекты.

«Рыбный терминал порта Магадан передавался в собственность региона в неработоспособном, захламленном состоянии. Причальные сооружения были выведены из эксплуатации, территория представляла из себя свалку, — заявил Fishnews руководитель департамента рыбного хозяйства Андрей Таболин.

По его словам, в конце 2021 г. в ведение области передали только 18 федеральных земельных участков, а в собственность они были переданы Росимуществом в августе 2022 г. «На территории бывшего рыбного порта было сконцентрировано более 50 разобщенных участков федеральной, муниципальной и частной собственности. После юридической очистки практически все земельные участки находятся в собственности субъекта. Формируется единый участок, достаточный для размещения всей портовой инфраструктуры, — сообщил руководитель департамента. — Гидротехнические сооружения порта распоряжением правительства РФ в том же году были включены в границы морского порта Магадан. В реестр Росморречфлота внесены сведения о Магаданском морском рыбном порте как объекте транспортной безопасности.

Проведен частичный ремонт причалов, что позволило обеспечить здесь перевалку грузов для снабжения прибрежных поселков Северного Охотоморья – это единственный способ поставки социально значимых грузов в большинство населенных пунктов на побережье Магаданской области. Возможность обслуживания получили и рыбаки, но только на судах маломерного флота.

В настоящее время обеспечена реновация и расчистка территории в пятне застройки будущего порта. Построена новая ЛЭП. Продолжаются работы по удалению из акватории морского порта Магадан в бухте Нагаева затонувшего имущества, мешающего реконструкции и эксплуатации создаваемого порта.

Одним словом, подготовлена площадка для реализации инвесторами большого проекта по созданию в бухте Нагаева морского логистического центра по комплексному обслуживанию судов рыбопромыслового и транспортного флота, в том числе бункеровке и снабжению, перевалке широкого спектра грузов».

Создание логистического центра в Магадане позволит оптимизировать транспортную цепь, разгрузив порты Приморья, заявляют власти Магаданской области. Перетаренная в рефконтейнеры рыбная продукция может поступать в любую точку мира не только с использованием традиционных морских линейных сервисов, но и по автомагистрали.

«Проделав подготовительные работы, нам удалось привлечь к порту внимание инвесторов и рыбаков», — отметил Андрей Таболин. Он поблагодарил за активную позицию в этом вопросе Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников и Ассоциацию добытчиков минтая.

Для реализации проекта заключено соглашение о сотрудничестве с ДВМП (группа «Феско»).

«По расчетам инвестора общая стоимость проекта может составить около 20,5 млрд рублей. Стоимость инженерного подключения и строительства гидротехнических сооружений составит порядка 13,3 млрд рублей. Из расчетов финмодели следует, что проект может быть окупаем только в случае, если эти расходы возьмет на себя государство. В свою очередь, инвестор берет на себя обязательство создать на готовых причальных площадях весь комплекс портовой инфраструктуры», — сообщил руководитель департамента.

Также региональные власти говорят о необходимости льготных таможенных условий при оформлении экспорта продукции морского промысла из Магаданского порта, специальных тарифных квот на вывоз за рубеж, а также льготных условий ледовой проводки. Меры нефинансовой господдержки сделают порт привлекательным для рыбаков, полагают в администрации области.

Власти региона заявили о готовности совместно с федеральными ведомствами прорабатывать вопрос включения мероприятий по строительству гидротехнических сооружений в отраслевые программы — такие как федеральный проект «Развитие морских портов», реализуемый в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», или финансовые механизмы, предусмотренные госпрограммой «Социально-экономическое развитие ДФО».

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