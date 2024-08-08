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Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Иван Фетисов: Судостроение, логистика, ритейл — для развития отрасли важна каждая сфера

Все направления международной Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге продолжат реализовываться в максимально эффективном формате, подчеркнул гендиректор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Российский выставочный оператор Expo Solutions Group (ESG) вместе со всей рыбной отраслью охватывает все больше направлений и открывает новые рынки в Азии, Африке, Турции и на Ближнем Востоке. Так, вмае в Стамбуле прошла первая выставка Seafood Expo Eurasia.

«Мы вместе с участниками смогли оценить реальные потребности глобальной рыбной отрасли сегодня, которые подтвердили очень высокие перспективы российских отраслевых предприятий. Их реализация требует дополнительных усилий, в том числе участия в международных выставках», — рассказал генеральный директор ESG Иван Фетисов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Он добавил, что на площадке в Стамбуле Expo Solutions Group установила очень нужные контакты, которые сегодня помогают дополнять экспозицию и деловую повестку Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге (они пройдут 17-19 сентября). В первую очередь, это касается представителей профильных органов власти, бизнеса, СМИ и профессиональных ассоциаций из Турции и стран Ближнего Востока, которые очень заинтересованы в расширении сотрудничества с Россией.

Иван Фетисов подчеркнул, что продолжится ежегодный рост форума и выставки. В прошлом году многие иностранные участники, в том числе из Китая, хотели на практике убедиться в целесообразности участия на площадке в Санкт-Петербурге — для себя и для других предприятий из своих стран.

«Профессиональная составляющая мероприятий, проведение профильных встреч в рамках деловой программы и общение с посетителями выставки и форума помогли им оценить перспективы сотрудничества с российской рыбной отраслью. В этом году эти компании не только увеличили площади своих стендов, но и пригласили участвовать в Seafood Expo Russia своих партнеров», — отметил собеседник «Fishnews — Новости рыболовства».

Растет, по его словам, сектор аквакультуры. На рынок активно выходят новые производители кормов, и ESG считает очень правильным, прежде всего для самих этих компаний, представить эти разработки на Seafood Expo Russia.

«Судостроение, логистика, ритейл — для развития отрасли важна каждая сфера, поэтому мы продолжим заниматься этими направлениями в том формате, который обеспечивает максимальную эффективность. Очень удобно, когда клиенты могут решить все свои задачи на одной выставке, включая такие важные аспекты, как упаковка рыбной продукции, современные технологии рыбопереработки, новые каналы дистрибьюции. Как при организации мероприятий, так и применительно ко всей отрасли мы стараемся продумать все до мелочей», — резюмировал Иван Фетисов.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: аквакультуравыставкасудостроение
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