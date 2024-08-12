Премьер определил ответственных за дорожную карту по магаданскому порту

Глава правительства Михаил Мишустин дал поручения по итогам июльской поездки на Дальний Восток. В перечень вошла и задача по развитию логистического центра Магаданского порта.

Во время визита в Магаданскую область премьер-министр ознакомился с результатами расчистки Нагаевской бухты от затонувших судов и планами по реконструкции морского рыбного порта.

«Председатель правительства дал поручение проработать и реализовать перечень шагов по развитию логистического центра Магаданского порта, определить сроки и ответственных. Соответствующее поручение дано Минтрансу, Минсельхозу, Минэкономразвития, Минвостокразвития, Росрезерву и правительству Магаданской области», — сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

Напомним, что несколько лет назад рыбный терминал Магадана был передан в ведение региона. Власти региона заявили, что здесь будет создан центр комплексного обслуживания рыбопромысловых и транспортных судов. В департаменте рыбного хозяйства региона рассказали, что сделано со времени передачи терминала.

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