АДМ призывает регуляторов не воздвигать рыбе новый барьер

В России разрабатывают стандарты для определения антибиотиков в пищевой продукции животного происхождения. Ассоциация добытчиков минтая призывает Минсельхоз и Россельхознадзор не распространять такие проверки на дикую рыбу.

Соответствующее обращение отраслевое объединение направило статс-секретарю — заместителю министра сельского хозяйства Максиму Увайдову, главе Россельхознадзора Сергею Данкверту и руководителю ФГБУ «ВГНКИ», которое ведет разработку соответствующих стандартов, Леониду Кишу.

Ассоциация обращает внимание, что в проектируемых стандартах расширяется область применения требования о проверке содержания остаточного количества ветеринарных лекарственных средств в рыбной продукции — продукции не только из аквакультурной, но и дикой рыбы. Это, по мнению АДМ, является избыточным контролем, который приведет к росту издержек производителей.

«Как отмечается в научной литературе, проблема содержания антибиотиков характерна для аквакультуры. В пищевом сырье и продукции из объектов аквакультуры часто присутствует остаточное содержание антибиотиков, применяемых в терапии и профилактике бактериальных инфекций особей, которые выращиваются в искусственных условиях. Подтвержденные же данные о содержании антибиотиков в продукции из дикой морской рыбы отсутствуют, — подчеркнул президент АДМ Алексей Буглак. — Сейчас обоснование проверок мороженой продукции из дикой рыбы на антибиотики основывается на теоретических рисках».

Глава ассоциации напомнил, что минтай добывается в сотнях и тысячах километров от берега, в чистейших водах Тихого океана. Основные районы промысла в Охотском и Беринговом морях находятся на удалении от марикультурных хозяйств, что исключает возможность их контакта, в том числе через пищевую цепь.

Россия — крупнейший добытчик минтая, его вылов в этом году прогнозируется на уровне 2 млн тонн. При этом около 25% уловов в виде различной замороженной продукции поставляется на внутренний рынок, рассказали Fishnews в АДМ.

«Необходимость проводить дополнительные проверки продукции, опираясь на теоретические и неподтвержденные риски, ляжет дополнительными издержками на добытчиков и негативно сказываться на рентабельности продукции, ориентированной на внутренний рынок. При этом именно доступная цена сегодня является одним из ключевых факторов покупки минтая и другой рыбы», — резюмировал глава отраслевого объединения.

Ассоциация считает, что перед введением проектируемого требования в отношении замороженной рыбной продукции, произведенной из диких уловов, необходимо провести всесторонний анализ необходимости введения этой нормы.

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