Новости
Данные о содержании антибиотиков в дикой рыбе отсутствуют, обращает внимание Ассоциация добытчиков минтая

АДМ призывает регуляторов не воздвигать рыбе новый барьер

В России разрабатывают стандарты для определения антибиотиков в пищевой продукции животного происхождения. Ассоциация добытчиков минтая призывает Минсельхоз и Россельхознадзор не распространять такие проверки на дикую рыбу.

Соответствующее обращение отраслевое объединение направило статс-секретарю — заместителю министра сельского хозяйства Максиму Увайдову, главе Россельхознадзора Сергею Данкверту и руководителю ФГБУ «ВГНКИ», которое ведет разработку соответствующих стандартов, Леониду Кишу.

Ассоциация обращает внимание, что в проектируемых стандартах расширяется область применения требования о проверке содержания остаточного количества ветеринарных лекарственных средств в рыбной продукции — продукции не только из аквакультурной, но и дикой рыбы. Это, по мнению АДМ, является избыточным контролем, который приведет к росту издержек производителей.

«Как отмечается в научной литературе, проблема содержания антибиотиков характерна для аквакультуры. В пищевом сырье и продукции из объектов аквакультуры часто присутствует остаточное содержание антибиотиков, применяемых в терапии и профилактике бактериальных инфекций особей, которые выращиваются в искусственных условиях. Подтвержденные же данные о содержании антибиотиков в продукции из дикой морской рыбы отсутствуют, — подчеркнул президент АДМ Алексей Буглак. — Сейчас обоснование проверок мороженой продукции из дикой рыбы на антибиотики основывается на теоретических рисках».

Глава ассоциации напомнил, что минтай добывается в сотнях и тысячах километров от берега, в чистейших водах Тихого океана. Основные районы промысла в Охотском и Беринговом морях находятся на удалении от марикультурных хозяйств, что исключает возможность их контакта, в том числе через пищевую цепь.

Россия — крупнейший добытчик минтая, его вылов в этом году прогнозируется на уровне 2 млн тонн. При этом около 25% уловов в виде различной замороженной продукции поставляется на внутренний рынок, рассказали Fishnews в АДМ.

«Необходимость проводить дополнительные проверки продукции, опираясь на теоретические и неподтвержденные риски, ляжет дополнительными издержками на добытчиков и негативно сказываться на рентабельности продукции, ориентированной на внутренний рынок. При этом именно доступная цена сегодня является одним из ключевых факторов покупки минтая и другой рыбы», — резюмировал глава отраслевого объединения.

Ассоциация считает, что перед введением проектируемого требования в отношении замороженной рыбной продукции, произведенной из диких уловов, необходимо провести всесторонний анализ необходимости введения этой нормы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: адмаквакультураминтайроссельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

С переоформлением участков для промысла связан ряд вопросов

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Судостроение, логистика, ритейл — для развития отрасли важна каждая сфера

Генеральный директор АО «Дальрыба» Денис МАЛАХОВ

Генеральный директор АО «Дальрыба»

Денис МАЛАХОВ

Ассоциации помогают услышать голос отрасли

Генеральный директор терминала «Сероглазка» Владимир ВАЛЬТЕР

Генеральный директор терминала «Сероглазка»

Владимир ВАЛЬТЕР

Работа по развитию Северного морского пути движется вперед

Все интервью

Личное мнение

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Все материалы

Крупным планом

Ежегодно предприятия Приморского края добывают более 800 тыс. тонн рыбы и морепродуктов

АРПП: 30 лет борьбы за отрасль

В честь Александра Акимовича компания «Океанрыбфлот» наименовала современный БАТМ «Министр Ишков»

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ в ходе визита в Сахалинскую область посетил рыбоперерабатывающий комплекс на Итурупе. Фото пресс-службы полпредства

Рыбная отрасль Курил привлекает инвестиции

Министр рыбного хозяйства СССР Александр ИШКОВ на переговорах с ЕЭС. Фото из личного архива Вячеслава Зиланова

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

События

В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.