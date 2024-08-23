Ирина Яровая обратилась по проблеме рыболовных участков к премьер-министру

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила обращение по проблематике рыболовных участков председателю правительства Михаилу Мишустину. Парламентарий попросила премьера обеспечить обсуждение для выработки решений, которые будут основой для развития регионов и отрасли.

В Государственную Думу поступает большое количество обращений от рыбацких коллективов Камчатского края, а также обращения глав дальневосточных субъектов Федерации в связи с постановлением правительства о правилах определения размера и взимания платы за перезакрепление рыболовных участков. Об этом зампред Госдумы Ирина Яровая сообщила в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Она напомнила, что вопросы по механизмам формирования платы предлагалось решить через поправки в федеральный закон.

Вице-спикер Госдумы попросила главу правительства, с учетом компетенции федеральных и региональных органов исполнительной власти в вопросе, поручить организовать взаимодействие «с учетом аргументации проблематики, заявленной в обращениях, с целью обсуждения и выработки решений, обеспечивающих исполнение поручений президента РФ и социально-экономическое развитие регионов и отрасли».

Как уже сообщал Fishnews, предприятия — пользователи рыболовных участков для промысла лососей говорят об избыточной финансовой нагрузке, которая возникнет при расчете и взимании платы по правилам, утвержденным в июле.

Щадящие условия перезакрепления рыболовных участков в долгосрочной перспективе обеспечат основу для развития отрасли и прибрежных территорий, отмечал Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

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