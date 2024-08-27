В КНР подвели итоги года без японской рыбопродукции

На рынке Китая место японских поставщиков рыбы и морепродуктов заместили экспортеры из других стран, включая Россию. Таков результат эмбарго, введенного КНР в прошлом году, отмечают в китайской прессе.

Год назад Китай ввел полный запрет на импорт японской рыбы и морепродуктов. Мера стала ответом на решение Токио начать слив загрязненной радиоактивными веществами воды с АЭС «Фукусима-1» в прибрежье, сообщает корреспондент Fishnews.

Хотя Токио призывает к отмене запрета, Пекин пока остается непреклонным. Китайские отраслевые эксперты считают, что рыба и морепродукты из Страны восходящего солнца в ближайшей перспективе вряд ли снова попадут на растущий рынок КНР, пишут зарубежные СМИ.

Экспорт японской продукции водного промысла в Китай, включая жемчуг и кораллы, упал с 87,1 млрд иен (около 592 млн долларов) в 2022 г. до 61 млрд иен в 2023 г. (около 422 млн долларов). За первую половину текущего года показатель составил всего 3,5 млрд иен (24 млн долларов).

По словам китайских экспертов, пока японские рыбаки и экспортеры терпят значительные убытки, рынок КНР не испытал никаких последствий от эмбарго. Поставки из Японии быстро заместили экспортеры из других стран, например, России.

Напомним, по данным Росрыболовства, экспорт российской рыбной продукции в КНР в прошлом году достиг рекордного показателя — почти 2,9 млрд долларов.

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