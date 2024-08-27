Организаторы ВЭФ опубликовали список спикеров «рыбной» сессии

Сессия по вопросам рыбной отрасли пройдет на Восточном экономическом форуме 4 сентября. Среди участников традиционно заявлены руководство Росрыболовства, регионов, отраслевых ассоциаций и рыбопромышленных компаний.

Организаторы ВЭФ опубликовали полную деловую программу. Сессия «Рыбная отрасль — драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока» запланирована на 4 сентября, сообщает корреспондент Fishnews.

В качестве выступающих заявлены глава Росрыболовства Илья Шестаков, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, президент ВАРПЭ Герман Зверев, президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев, руководители компаний.

Также в деловую программу форума в этом году вошла специальная сессия, посвященная судоремонтной отрасли, — «Судоремонт на волне независимости». Мероприятие, которое организуют ВАРПЭ и КРДВ, пройдет также 4 сентября.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews