Денис Коцюк: Большая амурская экспедиция даст толчок для расширения наших работ

Амурская ихтиологическая экспедиция позволит ХабаровскНИРО расширить работы по аквакультуре, ресурсным и экологическим направлениям, в международной сфере, отмечает руководитель филиала Денис Коцюк.

«Надо понимать, что Большая амурская экспедиция (ее также называют вторая Амурская ихтиологическая экспедиция) — это не просто полевой выезд. Это целый комплекс работ, который первоначально был рассчитан на пять лет, но я думаю, что мы его еще продолжим, так как наметился серьезный международный, российско-китайский, этап экспедиции», — рассказал руководитель Хабаровского филиала ВНИРО Денис Коцюк в интервью газете «Fishnews Дайджест».

Он напомнил, что первая Амурская ихтиологическая экспедиция стартовала как раз в год образования Амурского отделения ВНИРО в 1945 г. и продолжалась до 1949 г.: сразу после войны советская рыбохозяйственная наука занялась изучением состояния запасов рыб Амура. Для работы в экспедиции было направлено несколько выдающихся ученых. По результатам исследований были написаны «Труды Амурской ихтиологической экспедиции», монография «Рыбы Амура». Тогда стояла задача описать рыб, динамику их численности.

«Теперь нам нужно было подойти к исследованиям водных биоресурсов с экосистемной точки зрения, комплексно. Проанализировать все, что произошло за последние сто лет, определить степень антропогенного воздействия и выработать долговременную стратегию эксплуатации запасов различных видов рыб. Для этого нужно провести глубокий ретроспективный анализ трансформации в ихтиофауне, разработать рекомендации по восстановлению запасов», — перечислил руководитель ХабаровскНИРО.

Говоря о результатах, он отметил введение нескольких новых объектов прогнозирования. Особо Денис Коцюк выделил включение в промысел судака. Это интродуцированный вид, численность которого на Амуре значительно возросла.

«На сегодняшний день мы уже обосновываем к вылову тысячу тонн этого вида. Для сравнения скажем, что всех 23 промысловых видов рыб Амура мы прогнозируем к освоению в диапазоне 2,5–3 тыс. тонн. То есть это серьезное подспорье для рыболовства: практически на 30% мы увеличили ресурсную базу в бассейне Амура», — подчеркнул руководитель филиала.

Ведется работа и с другими объектами. Для российского рынка они считаются малоценными, но востребованы в Китае. По мнению Дениса Коцюка, если предприниматели возьмутся за налаживание этого промысла — а он непростой, сезонный — и будут выходы на китайский рынок, то там эти рыбы будут пользоваться серьезным спросом.

Одна из задач Амурской ихтиологической экспедиции — это стратегия развития аквакультуры. Предусмотрены работы по тихоокеанским лососям и пресноводным видам, осетровым.

«Нужно находить технологии, смотреть, какие гибриды лучше всего будут выращиваться в наших условиях, какие будут обладать самыми высокими показателями роста. В этой области, думаю, мы как раз будем взаимодействовать с коллегами из Китая», — обратил внимание собеседник «Fishnews Дайджест».

В филиале рассчитывают, что через пять-восемь, может быть, десять лет он из крупного станет большим: численность сотрудников вырастет в 1,5 раза, получат развитие новые направления научного сотрудничества.

«Пробуем включаться в различные федеральные, национальные проекты. Это строительство для нас нового речного научно-исследовательского судна, создание большой научно-исследовательской станции в береговой полосе Амура, на острове Заячий. Здесь как раз и будут развиваться основные направления, связанные с технологиями развития аквакультуры, с ресурсными и экологическими исследованиями», — заметил Денис Коцюк.

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