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3D-модель траулера проекта V68RSW «Пеленг»

Новый флот для новой России предлагает ЦТСС

Конструкторское бюро «Восток», входящее в состав АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», спроектировало траулер с универсальными возможностями по перевозке и сохранению рыбы.

В стране активно обновляется промысловый флот по программе «квоты под инвестиции». В этом механизме готов участвовать АО «Центр технологии судостроения и судоремонта». ЦТСС разрабатывает для рыбаков средний рыболовный траулер проекта V68RSW «Пеленг».

Это первый проект судна такого класса, который полностью создается отечественным конструкторским бюро — от концептуального проекта и до рабочей документации. Кроме того, «Пеленг» будет обладать рядом уникальных характеристик и сложнейших технических решений.

Как рассказали Fishnews в ЦТСС, самая важная особенность устройства судна — возможность совмещения двух технологий транспортировки улова: в RSW-танках и комбинированных танках. Они, в свою очередь, в зависимости от продукции могут быть как RSW, так и морозильными танками с минимальными затратами на переоснащение между рейсами. Такая технология будет реализована впервые: это оригинальное решение, предложенное КБ «Восток».

Судно предназначено для круглогодичной эксплуатации как в исключительной экономической зоне России, так и в любом районе за пределами нашей ИЭЗ.

Главные размерения «Пеленга»:

– наибольшая длина — 69,5 м;
– наибольшая ширина — 15,0 м;
– полное водоизмещение —4320 т;
– порожнее водоизмещение — 2364 т.

Основные функции траулера:

– промысел рыбы пелагическим и донным тралами;
– промысел кальмара;
– заморозка и охлаждение улова;
– транспортировка замороженной и охлажденной продукции.

Основные промысловые объекты для судна: минтай, треска, дальневосточная сардина (иваси), камбала, кальмар.

Производственно-технологическое оборудование обеспечит прием и переработку сырья в количестве до 150 тонн в сутки и заморозку около 90 тонн в сутки.

Ассортимент выпускаемой продукции:

– рыба мороженая в блоках по 11 кг (800 х 250 х 60 мм);
– рыба охлажденная в RSW-танках (наливом).

В четырех бортовых RSW-танках рыба может храниться при температуре воды около 0°С. Также на «Пеленге» предусмотрены четыре центральных комбинированных трюма, которые впервые в мировой практике можно будет использовать и как RSW-танки, и как морозильные трюмы. Общий объем всех танков — около 1600 куб. метров.

Согласно проекту, траулер оснащается новейшим судовым, навигационным и рыбопромысловым оборудованием. Это, с учетом высокого уровня автоматизации судовых и промысловых процессов, ставит «Пеленг» в один ряд с самыми современными судами. Дистанционное управление вспомогательными механизмами и системами энергетической установки, общесудовыми системами и электроэнергетической установкой осуществляется интегрированной автоматизированной системой управления техническими средствами и аварийно-предупредительной сигнализации (ИАСУ ТС и АПС) из навигационно-промысловой рубки.

Пропульсивный комплекс, состоящий из главного двигателя мощностью 6000 кВт, редуктора и винта регулируемого шага (ВРШ), обеспечит судну максимальную скорость 15 узлов и необходимую тягу на режимах траления.

Экипаж траулера — 46 человек. Они будут обеспечены комфортабельными каютами, местами отдыха и реабилитации.

В ЦТСС обращают внимание, что судно проекта «Пеленг» проектируется в полном соответствии с постановлением правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Траулер будет иметь высокую степень локализации — не менее 70% оборудования, изготовленного в РФ.

Кроме того, «Восток» разработал комплекс наливного оборудования и новый приемно-транспортный рефрижератор. О них читайте в полном тексте статьи в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»

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Тел.: +7 (812) 786-19-10
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