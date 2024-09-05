Российский судоремонт хочет поддержки

Государственная поддержка отечественного судоремонта стала главной темой профильной панельной дискуссии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Обсуждали низкую востребованность льготы по обнулению НДС, нехватку доков и подходящих земельных участков.

Льгота по НДС мало востребована

Напомним, в прошлом году был принят закон о нулевой ставке налога на добавленную стоимость судоремонтных услуг при условии заключения инвестиционного соглашения. Вопрос о востребованности этой льготы на сессии «Судоремонт на волне независимости» поднял первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«Нам очень важно понимать, как этот механизм работает и насколько наш бизнес воспользовался этой льготой. Учитывая скорое приближение крайнего срока по заключению инвестиционного соглашения для получения льготы, хотелось бы понять, какое количество участников рынка воспользовались уже сейчас этой поддержкой и почему этой льготой не воспользовались массово», — обратил внимание парламентарий.

Денис Кравченко также выразил готовность обсудить в Госдуме совместно с основными участниками рынка предложения, направленные на развитие судоремонта.

Председатель совета директоров компании «Нордик Инжиниринг» Николай Шабликов отметил, что судоремонт в России сейчас активно развивается. По его данным, в 2023 г. эту отрасль в России представляли 1416 предприятий, на которых трудилось примерно 536,7 тыс. человек.

«Судоремонт является недооцененным с точки зрения регуляторной политики, которая могла бы существенно улучшить положение дел», — заявил Николай Шабликов. По его словам, пока только четыре предприятия воспользовались льготой по обнулению НДС, заключив соответствующее инвестиционное соглашение.

«Во-первых, мешает неопределенность рынка судоремонта. Предприятия обязаны взять на себя жесткие обязательства по привлечению инвестиций и их направлению на развитие мощностей. Кроме того, большое количество игроков хочет зайти в этот бизнес, в том числе судовладельцы, которые хотят сами обслуживать свой флот, не доверяя сторонним организациям. Однако льгота не распространяется на стартапы. Во-вторых, главное — невозобновляемость этой меры. Для нее предусмотрен пресекательный срок — 31 декабря текущего года, а с учетом согласовательных процедур это 15 октября. Большое количество предприятий находится в режиме ожидания. Возможно, следует пересмотреть предлагаемые условия», — подчеркнул Николай Шабликов.

Ситуация в регионах

Заместитель председателя правительства Камчатки Юлия Морозова рассказала, что еще пять лет назад в регионе ремонтировались лишь 5-7% краевого флота, причем это был в основном малый ремонт и межремонтное техническое обслуживание. Однако с введением санкционного режима ремонт в большой степени переместился в Петропавловск-Камчатский. «Буквально за два года судоремонт стал второй по величине обрабатывающей отраслью в структуре экономики Камчатки», — подчеркнула спикер.

В то же время поддержка этого направления, по словам Юлии Морозовой, минимальна. При этом серьезную помощь (не целевую для судоремонта, а общую из разных источников) могут получить крупные предприятия, тогда как для малых и средних предприятий она менее доступна.

Большой проблемой является выделение территорий под судоремонтные мощности, рассказала зампред. По ее словам, третья часть самой удобной и эффективной для судоремонта территории в Петропавловске-Камчатском — земли Минобороны и других федеральных органов. Эти участки пустуют, но получить их из федеральной собственности для использования под судоремонт очень трудно, заключила Юлия Морозова.

Зампред правительства Приморского края Николай Стецко отметил, что для его региона судоремонт — это 20% промышленного производства и 16,5 тыс. работников. Он рассказал о краевых мерах поддержки таких предприятий. Для них, сообщил спикер, в Приморье предусмотрено освобождение от налога на имущество на три года. Также регион старается помогать отрасли кадрами через участие в федеральном проекте «Профессионалитет» по направлениям «Судостроение» и «Судоремонт».

Еще одна мера кадровой поддержки приморских предприятий — программа «Повышение мобильности трудовых ресурсов», по которой переезжающие в край специалисты получают из федерального бюджета 1 млн рублей. За время действия программы в Приморье переехали 2,1 тыс. человек, из них 1,5 тыс. человек — на завод «Звезда» в Большом Камне. В прошлом году шесть судоремонтных компаний привлекли 477 человек, сообщил Николай Стецко.

Проблема доков и земли

Директор Судостроительного кластера Архангельской области Сергей Смирнов обратил внимание на проблему нехватки доков. По его словам, в регионе в сфере судоремонта занято более 11 тыс. человек. С 2022 г. судоходные компании, работающие в Арктике, не могут ремонтироваться в недружественных европейских странах. Это незамедлительно повлияло на планирование загрузки судоподъемных мощностей Архангельской и Мурманской области — графики расписаны на полтора-два года вперед. Спрос на доки почти вдове превышает предложение, подчеркнул Сергей Смирнов.

По словам докладчика, срок окупаемости плавучего дока при существующих процентных ставках по кредитам — в лучшем случае 12-15 лет. Директор кластера предложил ввести льготное кредитование для инвесторов, осуществляющих строительство и модернизацию судоподъемных средств, со ставкой около 5% на срок до 15 лет.

Он также отметил, что затраты на гидротехнические работы при установке доков или строительстве слипа составляют до 50% стоимости самих судоподъемных средств. Сергей Смирнов предложил компенсировать расходы инвесторов на дноуглубление и строительство подходных каналов к судоремонтным предприятиям.

Льгота с обнулением НДС, по его словам, не востребована предприятиями Архангельской области из-за жестких обязательств по инвестиционному соглашению и налоговых рисков, связанных с документооборотом.

«Поэтому мы предлагаем рассмотреть возможность изменения условий действующего механизма поддержки, предусмотрев не обнуление ставки, а освобождение от уплаты декларируемого НДС с условием направления его на финансирование по развитию мощностей, предусмотренных инвестиционным соглашением. При этом считаем необходимым расширить перечень направлений этих средств: на модернизацию, на реконструкцию, оплату услуг по транспортировке и монтажу, на погашение кредитов, уплату процентов, подготовку кадров или программное обеспечение. Считаем целесообразным увеличить срок действия инвестиционного соглашения до 15 лет», — сказал Сергей Смирнов.

Владелец Приморской судоремонтной компании Михаил Касьянов затронул тему отсутствия подходящих земельных участков у воды для строительства малых и средних предприятий.

Он напомнил о постановлении правительства от 9 апреля 2022 г. № 629, предусматривающем выделение земельных участков без торгов компаниям, осуществляющим импортозамещение. Однако в реальности в Приморском крае эти земли невозможно получить, поскольку они либо находятся в ведении Минобороны, либо граничат с землями министерства, либо не размежеваны, подчеркнул Михаил Касьянов. Спикер предложил дополнить постановление понятным механизмом получения участков на побережье для предприятий судоремонта, а также создать профильную рабочую группу при Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Модератор сессии, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ организовывала мероприятие) Герман Зверев обратил внимание, что необходимо подумать над созданием отраслевого объединения.

«Целый ряд вопросов, которые подняли [на сегодняшней дискуссии — прим. ред.] судоремонтные предприятия, носят не региональный характер, а системный. Мне кажется, Минпромторг с большим пиететом относился бы к этим вопросам, если бы была создана ассоциация судоремонтников. Есть ассоциации рыбопромышленников, рыбопереработчиков, судостроителей, а ассоциации судоремонта — нет», — подчеркнул глава ВАРПЭ.

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