Не только туризм: руководители рыбохозяйственных ассоциаций рассказали, почему важно развивать Хасанский район

Планы по развитию Хасанского района Приморья обсуждались на ВЭФ. Это важная территория не только для туризма региона, но и для рыбной отрасли, и конечно, снятие здесь инфраструктурных ограничений — давно назревший вопрос, отметили руководители рыбохозяйственных объединений на конференции Fishnews Online.

Члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудили события Восточного экономического форума, проходившего в Приморье с 3 по 6 сентября.

Помимо профильной сессии по вопросам рыбной отрасли и встречи, посвященной судоремонту, интересным также было мероприятие «Территория трех границ: Хасан как новый драйвер развития юга Дальнего Востока».

Внимание отраслевиков к будущему Хасанского района Приморского края вполне объяснимо. Это важная зона на карте марикультуры страны: здесь сконцентрированы рыбоводные участки для выращивания ценных объектов, напомнил на конференции Fishnews Online председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев. «Конечно, интересно узнать о перспективах района. Отсутствие нормальных дорог, достаточного количества генерирующих мощностей сдерживает сегодня его развитие», — отметил руководитель ДВ СПМ. Если бы все было лучше с энергообеспечением, это помогло бы, например, выпуску из выращенных морепродуктов востребованной на рынке продукции.

Хасанский район — колыбель марикультуры, именно здесь уже в 70-е гг. работали над развитием этого направления, обратил внимание президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Но снятие инфраструктурных ограничений актуально не только для марикультурных хозяйств, но и, например, для работы российских рыбопромышленных компаний на внешнем рынке. Через пограничный переход «Краскино — Хуньчунь» идут основные поставки морепродуктов в живом виде в Китай.

На сессии говорилось о планах по развитию транспортного сообщения, энергоснабжению района. «Надеемся, что Хасанский район все-таки приведут в порядок», — отметил Георгий Мартынов. Это было бы важно не только для реализации амбициозных планов по созданию на юге Приморья круглогодичного курорта, но и для рыбной отрасли.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews