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Продолжают обсуждаться изменения в ГОСТ 18173-2004 «Икра лососевая зернистая баночная» в части снижения содержания соли

Для икры собираются пересмотреть требования по соли

Внесение изменений в ГОСТ для лососевой икры — в части содержания соли — обсудили на площадке Росрыболовства. С выводами решено не торопиться. ВАРПЭ сообщила, что формирует консолидированную позицию отрасли по этому вопросу.

Продолжают обсуждаться изменения в ГОСТ 18173-2004 «Икра лососевая зернистая баночная» в части снижения содержания соли. Тема рассматривалась на совещании, которое провел заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Участие принимали в том числе представители ВНИРО, Роскачества, ВАРПЭ и ее членов и др.

Подготовить предложения о корректировке ГОСТа ее инициаторам — Росстандарту и Роскачеству — поручил вице-премьер Денис Мантуров по итогам совещания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, напомнили в пресс-службе. Необходимость изменений в Роскачестве объясняли ростом популярности продукции с пониженным содержанием соли, а также нарушениями со стороны производителей.

Как отметили на совещании в Росрыболовстве, пересмотр ГОСТа уже включен в программу национальной стандартизации на 2025–2026 гг. «Согласно действующим ГОСТам, в икре баночной массовая доля поваренной соли должна составлять 4–6%, а в транспортной упаковке — 3–7%. В Роскачестве предлагают снизить минимально допустимое значение до 0%. Отраслевая наука и регулятор солидарны во мнении о целесообразности снижения нормы содержания соли только на 1 процентный пункт — до 3%», — привели позиции в ВАРПЭ.

Как отмечено на совещании, разработке изначальных стандартов предшествовали производственные испытания и исследования показателей безопасности продукции. По мнению отраслевой науки, вопрос уменьшения содержания соли ниже отметки 3% требует дополнительных научно-исследовательских работ, в том числе в части пересмотра сроков годности продукции, что сейчас нецелесообразно. Участники договорились не спешить с итоговым решением и продолжить обсуждение с бизнес-сообществом. ВАРПЭ формирует консолидированную позицию отрасли по этому вопросу.

«Поправки в ГОСТ требуют серьезного, детального обсуждения с производителями. Решение не должно привести к снижению безопасности, доступности, а также вкусовых характеристик продукции», — прокомментировал президент ассоциации Герман Зверев. Он напомнил, что соль — это прежде всего единственный натуральный консервант, позволяющий сохранить пользу красной икры и обеспечить высокие вкусовые качества при долговременном сроке хранения, от шести месяцев. При этом свыше 80% красной икры производится на Дальнем Востоке, где добываются тихоокеанские лососи. Икра, произведенная из свежего, а не замороженного сырья, обладает наилучшими вкусовыми характеристиками и сохраняет максимум пользы, поэтому многие покупатели предпочитают именно ее. Но доставка такой продукции в регионы наземным транспортом занимает не менее недели, а авиаперевозка очень дорогая. Сроки хранения малосольной продукции при этом в среднем варьируются от недели до месяца.

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