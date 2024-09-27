«Доступная рыба» и береговые заводы: тему обеспечения внутреннего рынка прокомментировали власти Сахалинской области

Предприятия Сахалинской области развивают производство продукции глубокой переработки и поставляют ее в том числе на внутренний рынок. Кроме того, они активно участвуют в региональной программе «Доступная рыба», отметил министр по рыболовству Иван Радченко.

На Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге в этом году вновь активно обсуждалась тема по увеличению потребления рыбной продукции на внутреннем рынке. Так, Ассоциация добытчиков минтая привела данные о росте поставок минтаевой продукции в Россию за первое полугодие на 6%. Рассматривались шаги по дальнейшему увеличению рыбного потребления.

Рыбодобывающие предприятия Сахалинской области также вносят вклад в обеспечение розничного рынка страны продукцией глубокой переработки, комментирует министр по рыболовству региона Иван Радченко. Компании Сахалина и Курил активно включились в программу инвестквот, построив современные береговые перерабатывающие заводы.

«Наши предприятия производят продукцию с высокой степенью переработки, в том числе филе минтая. С каждым годом увеличивается спрос населения на этот вид продукции», — заявил Fishnews глава регионального ведомства.

Также, напомнил он, острова славятся выпуском консервов. Производство осуществляется в местах, приближенных к районам вылова, и это очень хорошее качество продукции.

В Сахалинской области статистика фиксирует рост потребления рыбы за год на 48%. В министерстве считают, что свой вклад здесь вносит и реализация программы «Доступная рыба». В рамках нее акцент сделан на поставки напрямую от производителей именно свежей и охлажденной рыбы, отметил Иван Радченко. Объемы реализации год от года растут. В этом году уже реализовано порядка 1400 тонн — предполагается, что будет достигнут уровень свыше 1500 тонн, сообщил министр. При этом он подчеркнул, что особое внимание уделяется качеству продукции. «Мы работаем в постоянном режиме с администрациями муниципальных образований по проекту «Доступная рыба» и нацеливаем их на то, чтобы условия реализации соответствовали всем нормам и правилам», — сказал глава ведомства.

Программа, по словам Ивана Радченко, востребована у населения. «И наши предприятия, за что им спасибо, готовы увеличивать объемы поставки рыбы в рамках проекта «Доступная рыба», — акцентировал он.

Вклад в увеличение потребления рыбной продукции вносит и развитие в регионе любительской рыбалки, считает министр. Ведомство продолжит работу в этом направлении, добавил он.

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