Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Отечественный рынок становится ключевым для российских минтайщиков: за 6 месяцев 2024 г. поставки филе минтая внутри страны обогнали экспорт, заявил на площадке форума в Санкт-Петербурге президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай», нацеленной на продвижение этой рыбы, президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак поделился на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления», организованном 18 сентября в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге. Он отметил, что рыбаки как ответственные товаропроизводители чувствуют и социальный запрос, и запрос со стороны государства в части насыщения внутреннего рынка доступной и качественной продукцией.

«Внутренний рынок минтая с точки зрения объема и с точки зрения стоимости — это ключевой рынок. Аргумент о том, что все идет на экспорт, — «страшилка» из 1990-х, — обратил внимание Алексей Буглак. — За 6 месяцев этого года на внутренний рынок филе минтая было поставлено больше, чем на экспорт. Внутренний рынок по филе стал основным направлением поставок для отечественных производителей минтая».

Увеличению поставок минтая способствует рост спроса в стране на фоне изменения имиджа самого массового объекта промысла российских рыбаков — этой работой вот уже год комплексно занимается АДМ. На первом этапе основное внимание команда проекта «Дальневосточный минтай» уделила созданию целостного бренда и разнообразного контента: от фото- и видеорецептов блюд до мини-сериала о промысле минтая. К популяризации рыбы активно привлекались блогеры и другие инфлюенсеры, бренд «Дальневосточный минтай» обзавелся собственным амбассадором.

«Эта работа дала результаты. В первом полугодии поставки минтая на внутренний рынок выросли на +6% — это 203 тыс. тонн различной продукции из минтая, — привел данные статистики президент АДМ. — Если эту продукцию сопоставить с выловом, то 35% вылова минтая за первое полугодие было поставлено на внутренний рынок».

Как сообщает корреспондент Fishnews, приоритетом следующего этапа программы станет усиление взаимодействия с ритейлом с точки зрения не только продвижения, но и расширения ассортимента минтаевой продукции на полке. «Мы вчера в качестве первого шага в этом направлении подписали соглашение о сотрудничестве с Х5, — напомнил Алексей Буглак. — В рамках этого соглашения мы будем объединять наши усилия по повышению доступности и популяризации отечественной рыбы, и минтая в частности, на внутреннем рынке».

Рыбаки также намерены более полно использовать потенциал такого канала продвижения, как HoReCa. В июле АДМ провела исследование, охватившее 300 шеф-поваров и бренд-шефов ресторанов по всей стране. Его результаты показали, что рыба присутствует в 98% ресторанных меню. «Это, на мой взгляд, высокий показатель, но по количеству позиций в меню на рыбу приходится всего 10%», — прокомментировал представленные данные глава ассоциации.

По его словам, минтай для приготовления рыбных блюд используют всего 27% ресторанов, и обычно это одна или две позиции в меню. В глазах рестораторов главным аргументом в пользу минтая является его цена, которая позволяет обеспечить высокую маржинальность для ресторанного бизнеса.

«Мы уже начали активную работу с шефским сообществом, с шеф-поварами. На прошлой неделе в Москве мы стали партнерами фестиваля Chefs Team, — привел свежий пример взаимодействия с ресторанным бизнесом Алексей Буглак. — Для нас в рамках этой интеграции было важно показать, что минтай — это классный, хороший, выгодный ингредиент, который они могут использовать в своей работе и в своем бизнесе».

Кроме того, сейчас рассматривается возможность использования логотипа «Дальневосточный минтай» для маркировки не только знаменитого фудтрака с рыбным фастфудом, но и розничной упаковки продукции из минтая.

«В ближайшее время будем готовы представить концепт этой идеи и обсудить ее с участниками рынка. В рамках пилота первая партия продукции с логотипом «Дальневосточный минтай высшей пробы» — это филе минтая в потребительской упаковке, произведенная одним из участников ассоциации, уже появилась в рознице, — анонсировал новую инициативу Алексей Буглак. — Уверен, что эта программа может стать платформой для интеграции всех участников цепочки поставок».

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