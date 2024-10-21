Эксперты ВАРПЭ: Плата за рыболовные участки может вырасти еще на 20 миллиардов

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников оценила увеличение платы за перезакрепление рыболовных участков в связи с предполагаемой индексацией ставок сбора за пользование водными биоресурсами.

Согласно Налоговому кодексу, со следующего года ставки сбора за пользование водными биоресурсами должны быть проиндексированы на коэффициент-дефлятор. Министерство экономического развития представило проект приказа с соответствующим показателем. Предполагается, что он составит 1,080.

Это напрямую связано с установлением платы за перезаключение договоров на рыболовные участки: предусмотренная правительством формула для расчета платы учитывает и ставки сбора, а отраслевые регуляторы уже представили законопроект о проведении кампании по перезакреплению РЛУ в 2025 г., сообщает корреспондент Fishnews.

«Плата за рыболовные участки, которая и без того установлена на невозможно высоком уровне, может быть увеличена еще на 8%», — обратил внимание президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Сейчас постановлением правительства плата за участки установлена на уровне 184 млрд рублей, после принятия приказа о коэффициенте-дефляторе она составит199 млрд рублей, подсчитали в ВАРПЭ.

С платой, в свою очередь, увязан размер обязательств по участию в социально-экономическом развитии региона, которые должны будут принять на себя пользователи участков для вылова анадромных рыб. Здесь нагрузка возрастет с 36 млрд рублей до почти 40 млрд рублей, оценили в объединении.

«Таким образом, совокупная финансовая нагрузка для пользователей рыболовных участков, которые посчитают возможным перезаключить договоры на новый срок, увеличится с 220 млрд рублей до 240 млрд рублей», — привел данные в видеокомментарии Герман Зверев.

Напомним, что в отраслевом сообществе говорят об избыточной нагрузке, создаваемой на предприятия платой за рыболовные участки.

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