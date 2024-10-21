Новости
Участки необходимы для промысла лососей

Эксперты ВАРПЭ: Плата за рыболовные участки может вырасти еще на 20 миллиардов

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников оценила увеличение платы за перезакрепление рыболовных участков в связи с предполагаемой индексацией ставок сбора за пользование водными биоресурсами.

Согласно Налоговому кодексу, со следующего года ставки сбора за пользование водными биоресурсами должны быть проиндексированы на коэффициент-дефлятор. Министерство экономического развития представило проект приказа с соответствующим показателем. Предполагается, что он составит 1,080.

Это напрямую связано с установлением платы за перезаключение договоров на рыболовные участки: предусмотренная правительством формула для расчета платы учитывает и ставки сбора, а отраслевые регуляторы уже представили законопроект о проведении кампании по перезакреплению РЛУ в 2025 г., сообщает корреспондент Fishnews.

«Плата за рыболовные участки, которая и без того установлена на невозможно высоком уровне, может быть увеличена еще на 8%», — обратил внимание президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Сейчас постановлением правительства плата за участки установлена на уровне 184 млрд рублей, после принятия приказа о коэффициенте-дефляторе она составит199 млрд рублей, подсчитали в ВАРПЭ.

С платой, в свою очередь, увязан размер обязательств по участию в социально-экономическом развитии региона, которые должны будут принять на себя пользователи участков для вылова анадромных рыб. Здесь нагрузка возрастет с 36 млрд рублей до почти 40 млрд рублей, оценили в объединении.

«Таким образом, совокупная финансовая нагрузка для пользователей рыболовных участков, которые посчитают возможным перезаключить договоры на новый срок, увеличится с 220 млрд рублей до 240 млрд рублей», — привел данные в видеокомментарии Герман Зверев.

Напомним, что в отраслевом сообществе говорят об избыточной нагрузке, создаваемой на предприятия платой за рыболовные участки.

Еще по теме: Объединение колхозов направит предложения по рыболовным участкам

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ. Фото пресс-службы ESG

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Форум и выставка растут органично

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Производители оборудования и рыбаки должны работать слаженно

Генеральный директор компании «Шифудо» Анатолий БУРКОВ

Генеральный директор компании «Шифудо»

Анатолий БУРКОВ

Торговые сети готовы к экспериментам с рыбной полкой

Директор по развитию категорий «фрукты, овощи и ультрафреш» торговой сети «Перекресток» Александра СУХАРЕВА

Директор по развитию категорий «фрукты, овощи и ультрафреш» торговой сети «Перекресток»

Александра СУХАРЕВА

У участников рынка общая задача — повышение потребления рыбы

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

За прошедшие 20 лет компания значительно диверсифицировала свою деятельность

НПК МСА: Конструируем будущее, стремясь к совершенству

Девять предприятий Крайрыбакколхозсоюза расположены в самом северном в Хабаровском крае районе — Охотском

Для защиты рыбацких интересов

В России специально для рыбацкого флота разработана автоматизированная система управления технологическими процессами

Новые принципы и подходы к управлению судами рыбопромыслового флота при решении задач поиска и облова косяков рыбы

На круглом столе Россельхозбанка «Рыба есть» эксперты обсудили, что поможет повышению потребления рыбопродукции в стране

Несравненная наша рыба: участники рынка ищут пути по росту потребления рыбопродукции в России

События

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.