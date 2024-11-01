Что волнует отрасль

К какому результату приведет новый аукцион по распределению квот добычи крабов на Северном бассейне и как продвигается подготовка к организации промысла в предстоящем году— эти темы в центре внимания читателей Fishnews.

Среди самых популярных материалов Fishnews за последнее время — новость о предстоящих торгах по продаже долей крабовых квот в Баренцевом море. Росрыболовство запланировало аукцион на 13 ноября. Часть объемов для промысла камчатского краба на Северном бассейне уже прода ли в 2019 г. , однако теперь торги предстоит проводить при изменившихся рынках и совсем других кредитных условиях.

Тема инвестиционных квот и крабовых аукционов уже несколько лет держится среди самых волнующих. В программе приняли участие крупнейшие игроки отрасли, а ее реализация меняет ресурсное обеспечение предприятий.

Немало внимания сейчас приковано и к предстоящему перезакреплению участков для добычи лосося . Один из ключевых вопросов — по каким принципам будет взиматься плата за участки.

Традиционно осенью Fishnews пишет о подготовке к новому промысловому сезону. ОДУ на 2025 год уже утвержден , идет процесс распределения по видам квот .

Неизменным остается интерес предприятий к публикациям о новых проектах партнеров, оборудовании, технических и технологических решениях, услугах для рыболовства, судостроения, судоремонта, аквакультуры и рыбопереработки.

Готовим новый журнал

Сейчас стартовала подготовка свежего выпуска журнала «Fishnews — Новости рыболовства». С его помощью вы можете рассказать о работе и перспективах вашей компании, поднять волнующие вопросы. Наше издание читают на предприятиях рыбной промышленности и смежных сфер, в государственных органах федерального и регионального уровня.

Выход нового номера «Fishnews — Новости рыболовства» запланирован в декабре. По вопросам размещения можно связаться с руководителем направления Антониной Лопатниковой — по телефону 8 914 707 0528 или по электронной почте antonina@fishnews.ru .

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