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Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена БАКУМЕНКО

Елена Бакуменко: Внимание на госуровне к марикультуре — позитивный сигнал

За последнее время для поддержки аквакультуры на федеральном уровне предложен целый ряд решений, и это позитивный сигнал для отрасли, считает руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена Бакуменко.

Марикультура остается одним из перспективных направлений рыбной отрасли в Приморье, напомнила глава филиала в беседе с корреспондентом Fishnews. «В Россельхозбанке считают важным развивать экспертизу в рыбном хозяйстве, и мы, конечно, внимательно следим за новшествами в регулировании и поддержке работы аквакультурных хозяйств», — отметила Елена Бакуменко.

Так, обратила внимание она, Министерство сельского хозяйства России в октябре представило проект постановления о распространении механизма субсидирования на создание или модернизацию питомников по получению посадочного материала для аквакультуры, в том числе ценных морепродуктов. Это должно помочь таким проектам выйти на более быструю окупаемость. Ранее механизм субсидирования был предусмотрен для поддержки производства аквакультурных кормов — еще одно необходимое с точки зрения замещения импорта направление.

Важно, что в зоне внимания на федеральном уровне остается проблематика страхования с господдержкой в аквакультурной отрасли. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию решил создать специальную рабочую группу, которая займется этой темой. «В марте мы совместно с Fishnews и коллегами из «РСХБ-Страхование» проводили круглый стол по страхованию в рыбной отрасли, и представители аквакультуры указывали на большое количество вопросов в этой сфере», — напомнила Елена Бакуменко.

Меры поддержки аквакультурной отрасли предусматриваются и на региональном уровне. В октябре правительство Приморского края определило порядок предоставления организациям, занимающимся аквакультурой в регионе, субсидий в 2025-2027 гг. Проектом краевого бюджета на субсидирование марикультуры в следующем году предусмотрено более 7,6 млн рублей.

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