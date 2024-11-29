Наука дает позитивный сценарий на охотоморскую минтаевую путину

Эффективность промысла в зимне-весенний сезон промысла минтая в Охотском море в 2025 г. ожидается не ниже, чем в нынешнем году. По-прежнему ученые также говорят о позитивной ситуации в Восточно-Сахалинской подзоне.

Перспективы охотоморской минтаевой экспедиции обсуждались на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, сообщает корреспондент Fishnews. В целом ожидания от путины позитивные, сообщил заместитель директора — руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Алексей Байталюк.

По трем промысловым районам севера Охотского моря — Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонам — хоть и наблюдается тенденция к снижению запаса, но уровень его выше среднего.

В отраслевом институте обращают внимание на появление урожайного поколения минтая 2021 г., которое в 2026-2027 гг. вступит в промысловый запас и поддержит выбывающие поколения старшевозрастной группировки.

При этом руководитель ТИНРО подчеркнул важность сохранения генерации 2021 г. и с связи с этим — внимания к вопросам прилова молоди. Распределение промысловых скоплений, по прогнозам науки, будет аналогично картине 2024 г., ледовитость также ожидается на уровне нынешнего года.

Охотоморская путина — важнейшая для российских добытчиков минтая, напомнил президент АДМ Алексей Буглак. «Чуть менее половины годового объема добывается за эти сто дней», — обратил внимание он.

Предприятия готовятся к промыслу в штатном режиме, указал глава ассоциации. Объединение планирует продолжить сотрудничество с ВНИРО по присутствию на промысле научных наблюдателей. Также руководитель Ассоциации добытчиков минтая подчеркнул важность работы штаба путины. Это очень важный инструмент в оперативном регулировании, который позволяет обсуждать и снимать проблемные вопросы, сказал Алексей Буглак.

Алексей Байталюк также указал на тенденцию к росту запаса в Восточно-Сахалинской подзоне.

ОДУ минтая в северной части Охотского моря на 2025 г. составляет более 1 млн тонн. В Восточно-Сахалинской подзоне допустимый улов минтая на предстоящий год — 150 тыс. тонн.

Читайте также: Лососи ставят новые вопросы

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews