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В Архангельске на заседании рыбохозяйственного совета обсудили перспективы развития отрасли. Фото пресс-центра правительства региона

Поморье хочет увеличить запасы дикой и аквакультурной рыбы

В Архангельской области продолжаются исследования популяций лососевых, чтобы определить меры по их восстановлению. Также регион ищет новые места, пригодные для товарного рыбоводства, и предлагает субсидии аквафермерам.

В Архангельске прошло заседание областного рыбохозяйственного совета. Как рассказала министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова, на внутренних водных объектах ведется промысел горбуши, семги, беломорской сельди, наваги, леща, щуки, а также добыча морских водорослей и других биоресурсов. За 10 месяцев с начала года в общей сложности освоено 1,13 тыс. тонн.

Помочь лососю

В 2023 г. региональный минагропромторг начал работу по оценке запасов семги и горбуши. Планируется получить научно обоснованные рекомендации по восстановлению, сохранению и увеличению запасов этих рыб. Работа рассчитана на четыре года. В 2024 г. завершено обследование нерестовых рек — Кулой с притоками и Мезени в границах Лешуконского округа, сообщили Fishnews в пресс-центре правительства области.

Исследования подтвердили, что для сохранения популяции атлантического лосося в реках Мезень и Кулой осуществление промышленного рыболовства невозможно, а любительское можно вести только на рыболовных участках. Создание таких РЛУ на притоках Мезени в Лешуконском округе сейчас нецелесообразно из-за небольшой численности популяции. На Кулое участки для любительской рыбалки сформированы и действуют.

В нижнем течении реки Лака также сформирован участок для организации любительского рыболовства. Выделенный объем горбуши в этом году составил 0,2 тонны.

Ирина Бажанова отметила, что выводы, сделанные на основе проведенных исследований, будут учитываться в работе региональной комиссии по анадромным. Оценку запасов лососевых планируется продолжить в 2025 г.

Найти новые «дома» для форели

Также на заседании рыбохозяйственного совета обсудили перспективы развития областной аквакультуры. По информации регионального минагропромторга, товарным выращиванием рыбы в регионе занимаются семь хозяйств, основной объект — радужная форель. За девять месяцев произведено 183 тонны товарной рыбы.

Ирина Бажанова напомнила, что с 2017 г. ежегодно проводится научно-исследовательская работа — определяют приоритетные участки, потенциально пригодные для товарного рыбоводства.

В 2024 г. завершены исследования на реках и озерах Онежского района, Приморского и Холмогорского округов. Специалисты проанализировали характеристики 18 озер и трех рек. По итогам определены 13 рыбоводных участков, в которых возможно выращивание 1669 тонн радужной форели.

Установлено, что всего в регионе есть 54 водных объекта, пригодных для аквакультуры. Их совокупный потенциал рекомендованного объема производства рыбы составляет до 15 тыс. тонн в год.

Поддержать рыбоводов

Министерство готово поддержать предпринимателей, планирующих заняться товарным рыбоводством. Рыбоводным хозяйствам предоставляются субсидии на компенсацию части затрат на приобретенные корма, посадочный материал и оборудование.

«В текущем году для стимулирования развития отрасли появился новый вид поддержки — субсидирование части затрат на один килограмм реализованной или отгруженной на собственную переработку продукции товарного рыбоводства. Общий объем финансирования на 2024 год — 5,7 млн рублей», — обратила внимание Ирина Бажанова.

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