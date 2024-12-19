Эффект от маркировки станет понятен в следующем году

Оценить влияние маркировки на себестоимость рыбной продукции можно будет через полгода-год, высказал мнение председатель Рыбного союза Александр Панин. Но крупным производителям только закупка оборудования обошлась в десятки миллионов рублей.

Внедрение цифровой маркировки в 2024 г. затронуло сразу две крупные категории рыбной продукции. С 1 апреля началась регистрация в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров производителей лососевой и осетровой икры, а с 1 декабря маркировка стала обязательной и для консервированной рыбной продукции.

Как рассказал на встрече с журналистами председатель Рыбного союза Александр Панин, отрасль в основном успела подготовиться к нововведениям, хотя у некоторых предприятий в силу разных причин возникли сложности. Стоимость маркировки, по его словам, напрямую зависит как от размера предприятия, так и от формата выбранного оборудования, предполагающего ручное или автоматическое нанесение кода.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в случае таких крупных производителей консервов, как калининградская ГК «За Родину», только расходы на внедрение маркировки оцениваются в десятках миллионов рублей. «Стоимость оборудования такого предприятия — 40 млн рублей, — привел пример руководитель отраслевого объединения. — Разовая. Это инвестиционные деньги, которые предприятие отвлекло и оборудовало свои линии».

Однако в полной мере подсчитать, как повлияла маркировка на себестоимость, производители рыбной продукции смогут только через полгода-год, когда будут понятны все затраты. «Потому что это не только амортизация оборудования и 60 копеек сама марка, но это и люди дополнительные, то есть это программисты, айтишники, это люди на складах, которые будут заниматься этим учетом, движением и прочими вещами. И насколько это замедлит или не замедлит технологический процесс, посмотрим по результатам через полгода», — предложил не спешить с выводами Александр Панин.

При этом в Рыбном союзе сохраняют скепсис по поводу эффективности маркировки как инструмента, который поможет убрать с рынка контрафакт и фальсификат. «Мне кажется, есть и другие механизмы вывода на чистую воду недобросовестных производителей, есть ФНС, да и «Меркурий» в конце концов никто не отменял, — напомнил председатель Рыбного союза. — На мой взгляд, сама маркировка ничего сделать не может. Если за маркировкой не последует глубокий анализ изменений, а дальше, главное, если за маркировкой не последуют неотъемлемые и существенные меры наказания недобросовестным участникам рынка».

Читайте также: Уходить от стереотипов предлагают в Рыбном союзе

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews