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Участники коллегии ВНИРО. Фото пресс-службы института

Байкал, Таймыр, Африка — во ВНИРО подвели итоги года

На заседании коллегии Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии обсудили результаты работы ВНИРО в 2024 г., отметили знаковые события и определили перспективные направления исследований в следующем году.

Участие в мероприятии принял руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Он напомнил, что в мае институту присвоили статус государственного научного центра. «Это подтверждает значимость достижений ученых ВНИРО и для отрасли, и страны в целом, и высокий научно-исследовательский потенциал института», — сказал глава ведомства.

Еще одним значимым событием стал июльский спуск на воду научно-исследовательского судна «Викентий Зайцев». По планам весной 2025 г. НИС начнет работать на Байкале, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«Судно оснащено современным оборудованием для проведения масштабных исследований. Важно, что основная часть оборудования и комплектующих судна отечественного производства», — отметил Илья Шестаков.

Также в июле был дан старт Таймырской экспедиции. Вплоть до 2050 г. предстоит большая работа по восстановлению Норило-Пясинской экосистемы. Руководитель ФАР подчеркнул, что это очень важный научный проект.

Большая африканская экспедиция началась в августе. Исследования подобного масштаба не проводились уже несколько десятилетий, обратили внимание в федеральном агентстве.

«Экспедиция укрепит авторитет отечественной рыбохозяйственной науки и в перспективе позволит расширить географию российского промысла. При этом важнейшая цель — поддержать развитие рыбной отрасли африканских стран и помочь им в обеспечении продовольственной безопасности», – заявил Илья Шестаков.

Он поблагодарил коллектив ВНИРО за работу и выразил уверенность в успешной реализации всех поставленных задач в будущем году.

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