Минтранс поддержал ускорение модернизации порта в Корсакове

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на встрече с министром транспорта РФ Романом Старовойтом поднял вопросы развития Корсаковского порта. Обустройство глубоководной гавани — важный стимул для экономики региона.

Министр транспорта Роман Старовойт и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко обсудили ключевые для региона направления транспортного развития. На Сахалине продолжается реконструкция морского порта Корсаков, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

«Мы островной регион, и для нас строительство глубоководного порта — задача номер один. У нас стоит Тихоокеанский флот, у нас добываются колоссальные морские биоресурсы, и нам жизненно необходима современная портовая инфраструктура. Это важно с точки зрения и безопасности границ, и с точки зрения экономического развития: рабочие места, новые производства перерабатывающей промышленности — все это зависит от современной оснащенности порта Корсаков. Мы получили одобрение государственной экспертизы проекта строительства, и мы просим дать старт этому строительству уже в 2025 году», — подчеркнул Валерий Лимаренко.

Решено, что строительство начнется в предложенный Сахалинской областью период, рассказали в пресс-службе. При этом основная фаза масштабных работ придется на 2027-2028 гг.

Напомним, что проект по развитию Корсаковского порта предусматривает модернизацию объектов Нацрыбресурса и Росморпорта. Глава региона в августе дал официальный старт работам по обустройству гавани. В октябре стало известно о том, что Главгосэкспертиза одобрила проект второй очереди реконструкции, застройщиком по нему выступает Росморпорт.

Читайте также — Валерий Лимаренко: Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews