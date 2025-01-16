Максим Козлов: Отрасли нужно «измерить температуру»

Когда запускался второй этап программы инвестквот, отраслевые объединения предлагали проанализировать, как себя чувствует рыбная промышленность и к чему ведут реформы. Этот запрос актуален и сейчас, считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Руководитель отраслевого объединения Сахалинской области, рассказывая о самочувствии рыбохозяйственных предприятий региона в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства», отметил высокую кредитную нагрузку.

«Конечно, предприятия закредитованы. Очень высоки сейчас банковские ставки — это затрудняет реализацию проектов в отрасли. Обслуживание такого объема кредитов требует большого оборота, хороших продаж, а этого нет. Пока говорить о том, что компании у нас совсем уж в сложной ситуации, наверное, преждевременно, но мы точно видим риски и угрозы, — отметил президент АРСО. — При таком развитии событий, мне кажется, предприятиям всей отрасли будет тяжело выживать, и надо думать уже сейчас, какие меры можно предпринять для их поддержки».

Руководитель ассоциации прокомментировал и предстоящее перезаключение договоров на рыболовные участки. Для Сахалинской области, где лососевая путина играет особую социально-экономическую роль, это очень важная тема.

«Все понимают, что завершается определенный этап пользования рыболовными участками. Безусловно, нужно оценивать, как использовался ресурс. И конечно, необходимы обязательства пользователей. Но явно больше половины предприятий не сможет взять кредиты, а значит, продлить права на промысел тихоокеанских лососей.

Также понятно, что пиковые по уловам лососей годы остались позади. А платить предстоит на 20 лет вперед как раз с учетом этих урожайных лет», — обратил внимание Максим Козлов.

Еще один фактор, который стоит учитывать: не все предприятия имеют залоговую базу в силу того, что добывают не так много рыбы. Но это действующие предприятия, тоже обеспечивающие рабочие места.

«Риски высоки. И единственный, наверное, выход — это разумная рассрочка внесения платы за перезакрепление участка. И если ситуация с банковскими ставками не изменится к концу 2025 года, когда нам предложили перезаключить договоры, то однозначно надо думать над льготным кредитованием для отрасли. И в принципе мы предлагаем все-таки отсрочить проведение кампании по перезаключению до 2026 года», — подчеркнул руководитель объединения.

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